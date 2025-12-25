Αρχαιολόγοι στην Ινδία αποκάλυψαν έναν εντυπωσιακό αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας περίπου 2.000 ετών στην επαρχία Σολάπουρ του Μαχαράστρα. Η κατασκευή, αποτελούμενη από 15 ομόκεντρους κύκλους, θεωρείται σήμερα η μεγαλύτερη του είδους της στη χώρα.

Η ανακάλυψη έγινε από τον αρχαιολόγο Sachin Patil του Deccan College στην Πούνε. Όπως δήλωσε, το εύρημα ρίχνει «φως» στις αρχαίες εμπορικές οδούς που συνέδεαν την Ινδία με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πριν από δύο χιλιετίες, και συγκεκριμένα τις διαδρομές μεταξύ του οικισμού Ter στην περιοχή Dharashi και της δυτικής ακτής της χώρας.

Η δομή έχει διαστάσεις περίπου 15,24 x 15,24 μέτρα και ξεπερνά σε πολυπλοκότητα τον προηγούμενο μεγαλύτερο γνωστό λαβύρινθο, καθώς διαθέτει τέσσερις επιπλέον ομόκεντρους κύκλους.

Ωστόσο, ως προς τη συνολική έκταση, ο λαβύρινθος του Σολάπουρ κατατάσσεται δεύτερος μετά από μια τετράγωνη κατασκευή μήκους 17 μέτρων που είχε εντοπιστεί στο Ταμίλ Ναντού, στη νότια Ινδία.

Η πολιτισμική σημασία της κατασκευής

Ο Jeff Saward, εκδότης του περιοδικού Caerdroia που εξειδικεύεται στη μελέτη λαβυρίνθων, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη δομή ακολουθεί την κλασική μορφή αλλά παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ινδικό στοιχείο: ένα σπειροειδές κέντρο γνωστό ως «chakravyuh».

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο λαβύρινθος πιθανόν χρησίμευε ως βοήθημα πλοήγησης για Ρωμαίους εμπόρους που διέσχιζαν τις εμπορικές οδούς ανταλλάσσοντας χρυσό, κρασί και πολύτιμους λίθους με μπαχαρικά και μετάξι. Ο P. D. Sabale, επικεφαλής του τμήματος αρχαιολογίας του Deccan College, υπογράμμισε ότι η περιοχή αποτελούσε ιστορικά σημαντικό κόμβο εξωτερικού εμπορίου.

Η κατάσταση διατήρησης

Η κατασκευή, φτιαγμένη από μικρά πέτρινα τετράγωνα, έχει διατηρηθεί σχεδόν ανέπαφη. Μεταξύ των δακτυλίων εντοπίστηκε στρώμα χώματος πάχους περίπου τεσσάρων εκατοστών, ένδειξη ότι ο λαβύρινθος παρέμεινε αμετάβλητος επί αιώνες.