Αρχαιολογικές ανασκαφές που συνδέονται με την κατασκευή του νέου Palazzo della Cultura στην περιοχή Orto Fontanelle, στη Γέλα (Σικελία), έφεραν στο φως ένα εύρημα μοναδικής σημασίας που επαναπροσδιορίζει πτυχές της βιοτεχνικής παραγωγής και των τελετουργικών πρακτικών στην αρχαία ελληνική αποικία.

Μία γραφίδα κατασκευασμένη από κόκαλο, εξαιρετικής τεχνικής και σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης, που χρονολογείται προσωρινά στον 5ο αιώνα π.Χ. Η μοναδικότητα του αντικειμένου, που περιγράφεται από τους ειδικούς ως unicum χωρίς άμεσες αναλογίες στα αρχαιολογικά ευρήματα της περιόδου, έγκειται τόσο στην υλική του ακεραιότητα όσο και στην πολύπλοκη εικονογραφία που παρουσιάζει, ανοίγοντας νέους δρόμους ερμηνείας σχετικά με τη χρήση και τη συμβολική αξία των εργαλείων των τεχνιτών στον κλασικό ελληνικό κόσμο.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική διεύθυνση του αρχαιολόγου Gianluca Calà. Οι παρεμβάσεις παρακολούθησης, που είναι συνήθεις σε δημόσια έργα που επηρεάζουν εδάφη με ιστορικό ενδιαφέρον, όχι μόνο έφεραν στο φως αυτό το αντικείμενο, αλλά επέτρεψαν επίσης τον εντοπισμό των ερειπίων μιας εκτεταμένης συνοικίας της ελληνιστικής περιόδου, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος σε προκαταρκτικό στάδιο μελέτης.

Το άμεσο περιβάλλον του ευρήματος αντιστοιχεί σε μια περιοχή βιοτεχνικής παραγωγής εντός της γειτονιάς, που χαρακτηρίζεται από μια πλακόστρωτη επιφάνεια και τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων όπου γινόταν η κατασκευή αγγείων και ειδωλίων.

Το αντικείμενο, μήκους 13,2 εκατοστών, παρουσιάζει ένα βαθμό επεξεργασίας που υπερβαίνει την απλή λειτουργική χρησιμότητα. Στο άνω άκρο του, έχει σκαλιστεί ένα ανδρικό κεφάλι, το οποίο πιθανώς ταυτίζεται με τον Διόνυσο σε μορφή γλυπτού που αποτελείται από έναν στύλο με προτομή στην κορυφή.

Ο Gianluca Calà, διευθυντής της ανασκαφής, τόνισε την ευαισθησία και τη σπανιότητα του αντικειμένου, επισημαίνοντας την απουσία γνωστών άμεσων συγκρίσεων μέχρι σήμερα.

Ο Calà έφερε μια σύγχρονη αναλογία για να απεικονίσει τη πιθανή φύση του: θα μπορούσε να ήταν ένα αντικείμενο που ανήκε και εκτίθετο για την εγγενή του αξία, παρόμοιο με ένα πολυτελές στυλό που φυλάσσεται σε ένα γραφείο ως σύμβολο κύρους ή αφοσίωσης, και όχι ως καθημερινό εργαλείο. Αυτή η ερμηνεία συνάδει με την υπόθεση που διατύπωσε η επιθεωρητής Daniela Vullo, η οποία πρότεινε ότι το στυλό μπορεί να είχε σχεδιαστεί ως αναθήμα προς μια θεότητα, ίσως συνδεδεμένο με την προστασία του εργαστηρίου, την καλλιτεχνική έμπνευση ή τη δημιουργική γονιμότητα.