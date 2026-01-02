Η Αίτνα στη Σικελία εκρήγνυται ξανά, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό, αλλά και ανησυχητικό θέαμα.

Οι νέες εικόνες από την Αίτνα στη Σικελία κόβουν την ανάσα, καθώς το ηφαίστειο παρουσιάζει εκ νέου έντονη δραστηριότητα. Η έκρηξη ξεκίνησε το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026, όταν παρατηρήθηκε εκροή λάβας από άνοιγμα σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων.

Η λάβα κινείται προς τα χαμηλότερα τμήματα της κοιλάδας, φτάνοντας έως τα 1.500 μέτρα υψόμετρο, μέσα στη φυσική λεκάνη της Valle del Bove. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, το οποίο μέχρι στιγμής παραμένει ελεγχόμενο.

A drone captured stunning footage of lava flowing from a fissure on Italy’s Mount Etna on New Year’s Day. https://t.co/ND4WzBlEMK pic.twitter.com/CtsPagTvyJ — ABC News (@ABC) January 2, 2026

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν τη λάβα να ρέει αργά και σταθερά μέσα στην κοιλάδα, η οποία λειτουργεί ως φυσικό «φράγμα» προστατεύοντας τις γύρω κατοικημένες περιοχές. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, προβλήματα στις υποδομές ή κίνδυνοι για τους κατοίκους.