Θεαματικά σύννεφα στάχτης και καπνού γέμισαν τον ουρανό πάνω από τη Σικελία στη νότια Ιταλία μετά την έκρηξη της Αίτνας, προκαλώντας ανησυχία στους τουρίστες που έσπευσαν να απομακρυνθούν από το ηφαίστειο.

Εντούτοις, υπήρχε πραγματικά κίνδυνος για την ασφάλεια των επισκεπτών;

Γύρω στις 11:30 π.μ. της Δευτέρας, οι κάμερες παρακολούθησης κατέγραψαν μια πυροκλαστική ροή – που ορίζεται από το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ως ένα «χαοτικό μείγμα θραυσμάτων βράχων, αερίων και τέφρας» που ταξιδεύει γρήγορα και είναι συνήθως θερμότερο από 815 βαθμούς Κελσίου – γύρω από τον νοτιοανατολικό κρατήρα της Αίτνας, σύμφωνα με την ομάδα ηφαιστειακής παρακολούθησης του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας.

Η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από «την κατάρρευση υλικού από τη βόρεια πλευρά» του νοτιοανατολικού κρατήρα της Αίτνας, δήλωσε το INGV Vulcani. Προκάλεσε ροή λάβας προς τρεις κατευθύνσεις – νότια, ανατολικά και βόρεια – και άφησε πίσω της ένα λεπτό στρώμα «κοκκινωπού υλικού» που παρασύρθηκε από τους ανέμους και διασκορπίστηκε σε πόλεις δυτικά και βορειοδυτικά της Αίτνας, ανέφερε το ινστιτούτο, αναφέρει η Washington Post.

Η έκρηξη οδήγησε σε προειδοποιήσεις για αεροπορικά ταξίδια, με το Κέντρο Πληροφόρησης Ηφαιστειακής Τέφρας στην Τουλούζη της Γαλλίας να εκδίδει κόκκινο συναγερμό για «έντονη δραστηριότητα» στην Αίτνα το πρωί της Δευτέρας και το αεροδρόμιο της Κατάνια στη Σικελία να αυξάνει το επίπεδο συναγερμού, σύμφωνα με το Associated Press.

Η έκρηξη ήταν σύντομη: Το INGV Vulcani δήλωσε ότι είχε τερματιστεί στις 8:20 μ.μ. τοπική ώρα.

Αν και ο καπνός, η τέφρα και η λάβα συνδυάστηκαν για να σχηματίσουν μια τρομακτική εικόνα, οι ροές λάβας δεν παραβίασαν μια φυσική περιοχή περιορισμού «και δεν αποτέλεσαν κίνδυνο για τον πληθυσμό», δήλωσε ο πρόεδρος της Σικελίας Ρενάτο Σκιφάνι, σύμφωνα με το AP. Η κύρια περιοχή κινδύνου βρισκόταν στην κορυφή της Αίτνας, η οποία ήταν κλειστή για τους επισκέπτες εκείνη την ώρα για λόγους ασφαλείας, ανέφερε το AP, επικαλούμενο τον Στέφανο Μπράνκα, αξιωματούχο του INGV στην Κατάνια.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν ανθρώπους να τρέχουν και να απομακρύνονται από την πλαγιά της Αίτνας με φόντο τα σύννεφα τέφρας – αν και κάποιοι αντ’ αυτού φάνηκαν να πλησιάζουν για να τραβήξουν φωτογραφίες. Η Αίτνα είναι δημοφιλής προορισμός πεζοπορίας για τους τουρίστες που επισκέπτονται το νησί της Σικελίας.

The dramatic moment during the eruption of Mount Etna on June 2, 2025, showing tourists and guides running as the volcano erupts

pic.twitter.com/GZ21wm925F

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) June 3, 2025