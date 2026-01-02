Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα ηφαιστειακή δραστηριότητα του ηφαιστείου Αίτνα στη Σικελία, με ροή λάβας να παρατηρείται στο εσωτερικό της κοιλάδας Valle del Bove, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV).

Η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026, όταν καταγράφηκε εκροή λάβας από άνοιγμα σε υψόμετρο περίπου 2.000–2.100 μέτρων. Η ροή κινήθηκε προς τα χαμηλότερα σημεία της κοιλάδας, φτάνοντας έως τα 1.500 μέτρα υψόμετρο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε ο Emilio Messina, οι πρώτες εντυπωσιακές εικόνες δείχνουν τη λάβα να κατεβαίνει αργά μέσα στη φυσική λεκάνη της Valle del Bove. Η περιοχή λειτουργεί ως φυσικό «φράγμα», περιορίζοντας την εξάπλωση της λάβας από τις εκρήξεις του ηφαιστείου.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ η δραστηριότητα παρακολουθείται διαρκώς από τους επιστήμονες του INGV. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα στις υποδομές.

Η Αίτνα, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, παρουσιάζει συχνά παρόμοια φαινόμενα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, προχωρώντας σε συνεχή ενημέρωση για την πορεία της κατάστασης.