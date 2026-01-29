Δύο ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στα Ψαχνά Ευβοίας.

Συγγενής τους από το εξωτερικό ειδοποίησε την Αστυνομια, καθώς δεν απαντούσαν στις κλήσεις του

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομία και εθελοντές πυροσβέστες των Ψαχνών.

Νέα τραγωδία στην Εύβοια σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, με δύο ηλικιωμένους να εντοπίζονται νεκροί μέσα στο σπίτι τους στα Ψαχνά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, οι δύο άνθρωποι βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στην οικία τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και εθελοντές πυροσβέστες των Ψαχνών.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, συγγενικό τους πρόσωπο που διαμένει στο εξωτερικό προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά, χωρίς αποτέλεσμα. Ανησυχώντας, ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σπίτι και εντόπισε τους ηλικιωμένους χωρίς τις αισθήσεις τους.

Τα αίτια του θανάτου τους διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.