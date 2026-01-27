Μία 45χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στα Ψαχνά, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Συγγενικά της πρόσωπα εντόπισαν το άψυχο σώμα και κάλεσαν βοήθεια, αλλά το ΕΚΑΒ δεν μπόρεσε να τη σώσει.

Η μεταφορά της στο νοσοκομείο επιβεβαίωσε τον θάνατό της λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό της.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία των Ψαχνών στην Εύβοια μετά τον αιφνίδιο θάνατο μιας 45χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι της.

Το άψυχο σώμα της βρήκαν συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία κάλεσαν άμεσα σε βοήθεια. Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, δεν κατέστη δυνατή η παροχή ουσιαστικής βοήθειας.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν επίσημα τον θάνατό της, επιβεβαιώνοντας το τραγικό γεγονός που συγκλονίζει την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία και οι υγειονομικές αρχές διερευνούν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου της 45χρονης, προσφέροντας απαντήσεις στην οικογένεια και τους οικείους της που θρηνούν την απώλειά της.