Ράγισαν καρδιές το βράδυ της Πέμπτης (29/1) όταν έφθασε στο γήπεδο της Τούμπας η πομπή με τις σορούς των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο τρομακτικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Χιλιάδες φίλοι του «Δικέφαλου του Βορρά» έδωσαν το παρών δημιουργώντας μια εκπληκτική ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο της αγαπημένης τους ομάδας, όπως κατάγραφηκε σε βίντεο από drone. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ υποδέχθηκαν τα 7 «αδέλφια» τους παρατεταγμένοι στα πεζοδρόμια στις δύο πλευρές του δρόμου, κρατώντας πυρσούς και ρίχνοντας βεγγαλικά, δημιουργώντας ατμόσφαιρα Θύρας 4.

Οι επτά σοροί των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, εφθασαν νωρίτερα με C-130 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όπου επικρατούσε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Οπαδοί του ΠΑΟΚ με μηχανάκια συνόδευσαν την πομπή με τα θύματα της τραγωδίας έως την Τούμπα. Νωρίτερα, ο Αρχιεπίσκοπος Λύδδης Δημήτριος τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση. Μετά το πέρας της δέησης, φίλαθλοι και απλοί πολίτες φώναξαν «αθάνατοι» και «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε!».

Την Παρασκευή και το Σάββατο οι κηδείες των αδικοχαμένων φιλάθλων

Όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό η κηδεία του Χρήστου Ζέζιου θα τελεστεί αύριο Παρασκευή στις 12:00 από τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοπατόρων στην Ευκαρπία. Το Σάββατο, στις 12:00, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον άτυχο Θανάση Γκατζούρη, στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στη Νέα Ευκαρπία.