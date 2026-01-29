Ένα νεογνό μόλις πέντε ημερών μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Ρόδο στο Ηράκλειο για εξειδικευμένη νοσηλεία.

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε με την Κινητή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και Παιδιών του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με το βρέφος να ταξιδεύει μέσα σε ειδική θερμοκοιτίδα.

Η αεροδιακομιδή έγινε με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ και το νεογνό μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Νεογνό μόλις πέντε ημερών μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Ρόδο στο Ηράκλειο το απόγευμα της Τετάρτης, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε κρίσιμη αλλά και γεμάτη ελπίδα. Το αγοράκι χρειάστηκε εξειδικευμένη νοσηλεία και η μεταφορά του οργανώθηκε με απόλυτη προσοχή και ταχύτητα.

Την αεροδιακομιδή ανέλαβε η Κινητή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και Παιδιών του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Το βρέφος ταξίδεψε μέσα σε ειδική θερμοκοιτίδα, που διασφάλισε σταθερές συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε με ασφάλεια το νεογνό στην Κρήτη. Από εκεί, το μωρό διακομίστηκε αμέσως στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου και συνεχίζει να λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής, στο πλευρό του βρέφους ήταν οι διασώστες της εξειδικευμένης μονάδας, ιατρός του ΕΚΑΒ καθώς και ο πατέρας του. Η διαδρομή αυτή αποτέλεσε μια συγκινητική προσπάθεια γεμάτη αγωνία, ελπίδα και δύναμη ψυχής.

Ρόδος: Νεογέννητο κατέληξε λίγες ώρες μετά τη γέννησή του

Στις 12 Ιανουαρίου 2026 ένα νεογέννητο έχασε τη ζωή του λίγες μόλις ώρες μετά τη γέννησή του, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του. Το μωρό αντιμετώπισε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα από τις πρώτες στιγμές της ζωής του.

Γεννήθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε νοσοκομείο της Ρόδου, ωστόσο η κατάστασή του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή. Οι γιατροί αποφάσισαν την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο, ώστε να του παρασχεθεί η κατάλληλη φροντίδα.

Το πρωί της Κυριακής 11 Ιανουαρίου 2026 οργανώθηκε αεροδιακομιδή και το νεογνό μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το παρέλαβε και το μετέφερε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύτηκε.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η κατάσταση της υγείας του δεν κατάφερε να σταθεροποιηθεί και λίγες ώρες αργότερα το νεογέννητο κατέληξε.