Οι ιστοσελίδες YouPorn, Pornhub και RedTube θα σταματήσουν να δέχονται νέους χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 2 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της μητρικής τους εταιρείας, Aylo. Η εταιρεία επικρίνει τον τρόπο εφαρμογής των νόμων περί επαλήθευσης ηλικίας στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα αυτά δεν επιτυγχάνουν τον στόχο τους.

Η Aylo, με έδρα την Κύπρο, έχει ήδη περιορίσει την πρόσβαση στις ίδιες πλατφόρμες στη Γαλλία και σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ για παρόμοιους λόγους. Όπως αναφέρει, οι βρετανικοί κανονισμοί «εκτρέπουν την επισκεψιμότητα σε πιο σκοτεινές, μη ρυθμιζόμενες γωνιές του διαδικτύου» αντί να προστατεύουν αποτελεσματικά τους ανηλίκους.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι, ενώ «οι μεγάλοι πάροχοι τηρούν τον νόμο», η πλειονότητα των ιστοσελίδων με ακατάλληλο περιεχόμενο δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο. Αυτό, σύμφωνα με την Aylo, αυξάνει τον «κίνδυνο έκθεσης σε επικίνδυνο ή παράνομο περιεχόμενο».

Παράλληλα, η Aylo εκφράζει ανησυχίες για το απόρρητο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υποστηρίζει ότι «κάθε τηλέφωνο, tablet ή υπολογιστής θα πρέπει να διαμορφώνεται εξαρχής ως συσκευή ασφαλής για παιδιά», αντί να μετατίθεται η ευθύνη αυτή στους ιστότοπους.

Αντιδράσεις και προηγούμενες ενέργειες στη Γαλλία

Στη Γαλλία, η εταιρεία έχει ήδη αντιδράσει σε νόμο που απαιτεί από τις εταιρείες πορνογραφικών ιστοσελίδων να εφαρμόσουν σύστημα ταυτοποίησης χρηστών, ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση ανηλίκων. Ο νόμος προβλέπει κυρώσεις από τη ρυθμιστική αρχή Arcom, οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως και τον αποκλεισμό των ιστοσελίδων.

Αφού ανέστειλε προσωρινά την πρόσβαση στις πλατφόρμες της στη Γαλλία τον Ιούνιο, η Aylo επανέφερε το περιεχόμενό της δύο εβδομάδες αργότερα, εκμεταλλευόμενη την αναστολή υπουργικού διατάγματος που επέβαλε την επαλήθευση ηλικίας. Ωστόσο, στα μέσα Ιουλίου, μπλόκαρε ξανά την πρόσβαση μετά την απόφαση του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου να επαναφέρει το μέτρο.

«Παραμένουμε δεσμευμένοι να συνεργαστούμε με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς εταίρους, ώστε τα διδάγματα που αντλήθηκαν να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτικών», ανέφερε η Aylo στην ανακοίνωσή της.