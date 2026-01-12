Ένα νεογέννητο έχασε τη ζωή του, μόλις λίγες ώρες μετά τη γέννησή του, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του. Το μωρό αντιμετώπισε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα από τις πρώτες στιγμές της ζωής του.

Γεννήθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε νοσοκομείο της Ρόδου, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή, με αποτέλεσμα οι γιατροί να αποφασίσουν την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο.

Το πρωί της Κυριακής 11 Ιανουαρίου 2026 οργανώθηκε αεροδιακομιδή και το νεογνό μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το παρέλαβε και το μετέφερε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου και νοσηλεύτηκε.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η κατάσταση της υγείας του δεν κατέστη δυνατόν να σταθεροποιηθεί και λίγες ώρες αργότερα το νεογέννητο κατέληξε.