Μια κρίσιμη αεροδιακομιδή οργανώθηκε απόψε για νεογνό μόλις 5 ημερών. Το αγοράκι, που γεννήθηκε στη Ρόδο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ηράκλειο προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η Κινητή Ιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και Παιδιών του Χαμόγελου του Παιδιού, με τη θερμοκοιτίδα του οργανισμού, ανταποκρίθηκε άμεσα σε επείγουσα κλήση του ΕΚΑΒ, αναλαμβάνοντας τη διακομιδή του μικρού στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου πλέον νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών. Στο πλευρό του βρέθηκαν οι διασώστες του Οργανισμού, ο ιατρός του ΕΚΑΒ και ο πατέρας του, σε μια διαδρομή γεμάτη αγωνία αλλά και ελπίδα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χαμόγελου του Παιδιου:

Σήμερα το απόγευμα δεχθήκαμε κλήση από το ΕΚΑΒ για μια επείγουσα διακομιδή.

Η Κινητή Ιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και Παιδιών του Οργανισμού μας, με τη θερμοκοιτίδα, ανέλαβε τη μεταφορά ενός νεογέννητου αγοριού μόλις 5 ημερών.

Το μικρό αγγελούδι ταξίδεψε από τη Ρόδο με το αεροσκάφος αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο.

Στο πλευρό του, σε αυτή τη δύσκολη αλλά ελπιδοφόρα διαδρομή, βρέθηκαν οι διασώστες του Οργανισμού μας, ο ιατρός του ΕΚΑΒ και ο πατέρας του — μια πορεία γεμάτη αγωνία, πίστη και αγάπη.

Ευχόμαστε ολόψυχα στο μικρό μας αγόρι να γίνει σύντομα καλά και η οικογένειά του να μπορέσει πολύ γρήγορα να τον κρατήσει υγιή και χαμογελαστό στην αγκαλιά της.