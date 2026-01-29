Ανακοίνωση για τις δύο πολύνεκρες τραγωδίες που διαφορά λίγβν ωρών, βύθισαν την Ελλάδα στο πένθος, εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος με­τά βα­θεί­ας ο­δύ­νης και άλ­γους ψυ­χής συμ­με­τέ­χει προ­σευ­χη­τι­κώς στα τρα­γι­κά γε­γο­νό­τα που συ­νε­κλό­νι­σαν το Πα­νελ­λή­νιο α­πό τον θά­να­το των ε­πτά νέ­ων αν­θρώ­πων σε τρο­χαί­ο δυστύχημα στην Ρου­μα­νί­α και των πέν­τε βι­ο­πα­λαι­στρι­ών γυ­ναι­κών σε ερ­γα­τι­κό α­τύ­χη­μα στα Τρί­κα­λα.

Ή­δη, ως εκ προσώπου Της, οι Σε­βα­σμι­ώ­τα­τοι Μη­τρο­πο­λί­τες Θεσ­σα­λο­νί­κης κ. Φι­λό­θε­ος, Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος και Λαγ­κα­δά, Λητής και Ρεντίνης κ. Πλά­των ε­τέ­λε­σαν τις κα­θι­ε­ρω­μέ­νες υ­πέρ α­να­παύ­σε­ως των ψυ­χών τους ε­πι­μνη­μό­συ­νες δε­ή­σεις στην Θεσ­σα­λο­νί­κη και στα Τρί­κα­λα αν­τι­στοί­χως.

Η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος εύ­χε­ται στον Κύ­ριο της Εκ­κλη­σί­ας, τον Εσταυ­ρω­μέ­νο και Α­να­στάν­τα Χρι­στό, να α­να­παύ­σει στην Βα­σι­λεί­α Του τις ψυ­χές τους και να δί­δει στις οι­κο­γέ­νει­ές τους την πα­ρά­κλη­ση, το βάλ­σα­μο πα­ρη­γο­ρί­ας και την πίστη ό­τι οι κε­κοι­μη­μέ­νοι μας δεν χά­νον­ται αλ­λά ζουν στο α­νέ­σπε­ρο φως της Βα­σι­λεί­ας του Θε­ού.

Η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος, η ο­ποί­α θα τε­λέ­σει υ­πέρ αυ­τών ε­πι­μνη­μό­συ­νη δέ­η­ση κα­τά την προσεχή Συ­νε­δρι­ά­σή Της, την Τετάρτη 4 Φε­βρου­α­ρί­ου 2026, εκ­φρά­ζει προς τις οι­κο­γέ­νει­ες των θυ­μά­των, τους συγ­γε­νείς και φί­λους, και προς ό­λο τον Ελ­λη­νι­κό λα­ό τα θερ­μά Της συλ­λυ­πη­τή­ρια και δέ­ε­ται α­πό καρ­δί­ας υ­πέρ μα­κα­ρί­ας μνή­μης και αι­ω­νί­ου α­να­παύ­σε­ώς τους».