Το ίδιο δρομολόγιο που είχε ακολουθήσει μετά τη δολοφονία της μητέρας του πήρε και σήμερα ο 46χρονος, ο οποίος το περασμένο Σάββατο φέρεται να δολοφόνησε τον πατέρα του.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για το βαρύτερο αδίκημα που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας, αυτό της αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής, το οποίο συνιστά το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, και με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του. Η απόφαση βασίστηκε στη βαρύτητα της πράξης αλλά και στο ποινικό του παρελθόν, καθιστώντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη, όπως αναφέρουν πηγές, μονόδρομο σύμφωνα με τον νόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος απολογήθηκε επί δύο ώρες για την πράξη που του αποδίδεται, χωρίς την παρουσία δικηγόρου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 46χρονος είχε στο παρελθόν κανονική ζωή, έχοντας σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στην Αγγλία. Το 2014, ωστόσο, η πορεία του άλλαξε δραματικά όταν δολοφόνησε τη μητέρα του και νοσηλεύθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κορυδαλλού έως το 2018.

Μετά την αποφυλάκισή του, με τη βοήθεια του πατέρα του, οι σχέσεις τους φαίνεται πως βελτιώθηκαν. Περνούσαν χρόνο μαζί, πραγματοποιώντας εκδρομές σε εκκλησίες και μοναστήρια. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πνευματικός του τον είχε συμβουλεύσει να διακόψει τη φαρμακευτική του αγωγή, γεγονός που οδήγησε σε επιδείνωση της κατάστασής του.

Το 2022 σημειώθηκε νέο επεισόδιο, όταν ο 46χρονος συνελήφθη ύστερα από διαπληκτισμό με περιπτερά και νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο. Από τότε η σχέση με τον πατέρα του διαταράχθηκε οριστικά, με τους δύο άνδρες να ζουν σε ξεχωριστά σπίτια. Το τελευταίο διάστημα, ο δράστης είχε νοσηλευθεί για λίγες ημέρες στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Η σύλληψη

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον 46χρονο και τον συνέλαβαν επί τόπου. Το μαχαίρι ήταν γεμάτο αίμα, ενώ το σώμα του 80χρονου βρέθηκε μέσα στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου. Κατά τη σύλληψή του, ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Σκότωσα τους γονείς μου και τώρα θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου».

Οι κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν πως δεν εξεπλάγησαν, καθώς γνώριζαν το παρελθόν της οικογένειας. «Πριν χρόνια είχε σκοτώσει τη μητέρα του με μαχαίρι. Μετά τη δίκη του κρίθηκε ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα και αποφυλακίστηκε. Από τότε έμενε με τον πατέρα του», ανέφεραν γείτονες.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ο 46χρονος ήταν απομονωμένος και δεν είχε κοινωνικές επαφές, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία στη γειτονιά.

Το παρελθόν του δράστη

Το νέο έγκλημα έρχεται δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του, για την οποία είχε καταδικαστεί. Συγγενείς υποστηρίζουν ότι ο άνδρας είχε σχεδιάσει τη νέα επίθεση. «Είχε ξενοικιάσει το σπίτι του, είχε καταργήσει το κινητό του και είχε εξαφανιστεί. Το είχε προσχεδιάσει για να ξαναμπεί φυλακή», είπε στενή συγγενής.

Άλλη συγγενής αποκάλυψε ότι «δεν μας άφησαν να δούμε τη μητέρα του στο νεκροτομείο γιατί την είχε κατακρεουργήσει». Οι συγγενείς εκτιμούν πως η νέα τραγωδία ήταν αναπόφευκτη, καθώς ο δράστης δεν λάμβανε συστηματικά την αγωγή του και δεν υπήρχε επαρκής έλεγχος.