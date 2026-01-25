Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με τον πατροκτόνο της Γλυφάδας, ο οποίος είχε σκοτώσει και τη μητέρα του το 2014. Ο 46χρονος σήμερα άνδρας είχε βρεθεί εκτός φυλακής αλλά και εκτός ψυχιατρικής νοσηλείας, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για το πώς εφαρμόστηκαν οι προβλέψεις του νόμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αποφυλακιστηρίου του, ο δράστης αποφυλακίστηκε από το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού στις 3 Μαΐου 2018, κάνοντας χρήση των διατάξεων του λεγόμενου νόμου Παρασκευόπουλου και της τροποποίησής του. Ο νόμος προέβλεπε τη δυνατότητα αποφυλάκισης κρατουμένων που είχαν εκτίσει το ήμισυ της ποινής τους, υπολογίζοντας ευεργετικά τον χρόνο κράτησης.

Ο άνδρας κρατούνταν από τις 2 Απριλίου 2014 για την ανθρωποκτονία της μητέρας του και είχε καταδικαστεί από το Α’ Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών σε κάθειρξη 16 ετών για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Η ποινή του είχε αρχίσει να μετρά από τις 28 Μαρτίου 2014, με προβλεπόμενη λήξη στις 28 Μαρτίου 2030.

Η αποφυλάκιση και οι όροι

Η αποφυλάκιση εγκρίθηκε με διάταξη του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, με αναστολή του υπολοίπου της ποινής, το οποίο ανερχόταν σε επτά έτη, εννέα μήνες και 24 ημέρες. Η απόφαση στηρίχθηκε στις διατάξεις του άρθρου 43 του νόμου 4489/2017, που επέτρεπαν την αποδέσμευση κρατουμένων μετά την έκτιση του μισού της ποινής τους.

Καθοριστικό ρόλο είχε ο ευεργετικός υπολογισμός του χρόνου κράτησης και νοσηλείας του στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, όπου κάθε ημέρα υπολογιζόταν ως δύο ημέρες εκτιόμενης ποινής. Έτσι, για την περίοδο από 2 Απριλίου 2014 έως 3 Μαΐου 2018, θεωρήθηκε ότι είχε εκτίσει τέσσερα έτη, πέντε μήνες και μία ημέρα. Ο υπολογισμός εγκρίθηκε από τον εισαγγελέα επόπτη των Φυλακών Κορυδαλλού, μετά από πρόταση του Συμβουλίου Εργασίας του Ψυχιατρείου.

Η ψυχιατρική γνωμάτευση

Παρά την αποφυλάκιση, ιατρική γνωμάτευση έκρινε ότι ο κρατούμενος δεν μπορούσε να επιστρέψει άμεσα στην κοινωνία, καθώς θεωρήθηκε επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους. Έτσι, με εντολή του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο για νοσηλεία στις 2 Μαΐου 2018.

Οι περιοριστικοί όροι

Η αναστολή της ποινής συνοδεύτηκε από περιοριστικούς όρους, όπως η υποχρέωση μόνιμης διαμονής στη δηλωθείσα κατοικία του στη Γλυφάδα και η τακτική εμφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα την 1η και 15η ημέρα κάθε μήνα. Οι όροι αυτοί ίσχυαν έως την ολοκλήρωση του χρόνου δοκιμασίας, στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Μετά τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος, παραμένοντας υπό το καθεστώς των περιοριστικών όρων που είχαν επιβληθεί.