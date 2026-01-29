Από την 1η Ιανουαρίου έχουν τεθεί σε ισχύ νέες ρυθμίσεις για την ετήσια κανονική άδεια των εργαζομένων, οι οποίες αφορούν τον τρόπο χορήγησης και καταχώρισης της άδειας, χωρίς να αλλάζει ο βασικός πυρήνας του δικαιώματος.

Από την 1η Ιανουαρίου τέθηκαν σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις για την ετήσια κανονική άδεια των εργαζομένων, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τον τρόπο χορήγησης και καταχώρισης της άδειας, χωρίς να μεταβάλλεται ο βασικός πυρήνας του δικαιώματος.

Η διάρκεια της άδειας και η σύνδεσή της με τα έτη προϋπηρεσίας παραμένουν ίδιες. Ωστόσο, καθιερώνεται πλέον η τμηματική χορήγηση της άδειας, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται σε περισσότερα από ένα χρονικά διαστήματα, ύστερα από έγγραφη αίτηση του εργαζομένου.

Η ελάχιστη διάρκεια κάθε τμήματος ορίζεται σε πέντε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται σε πενθήμερο και σε έξι ημέρες για όσους απασχολούνται σε εξαήμερο σύστημα. Η χορήγηση της άδειας απαιτεί συνεννόηση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Σε περίπτωση διαφωνίας, παραμένει η δυνατότητα προσφυγής στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία έχει τον ρόλο της επίλυσης διαφορών σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Αλλαγές από το 2026

Από το 2026 καταργείται η προαναγγελία στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Δεν θα απαιτείται πλέον δήλωση της άδειας πριν από τη χορήγησή της, καθώς εισάγεται η απολογιστική καταχώριση, που πρέπει να γίνεται εντός του επόμενου μήνα από τη χορήγηση.

Η άδεια δεν μπορεί να αντικαθίσταται με χρηματική αποζημίωση, εκτός εάν υπάρξει λύση της σύμβασης εργασίας. Επίσης, διατηρείται ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων κάθε επιχείρησης πρέπει να λαμβάνει την άδειά του στο διάστημα Μαΐου – Σεπτεμβρίου.

Υποχρέωση εξάντλησης της άδειας

Παραμένει υποχρεωτική η εξάντληση της άδειας εντός του έτους. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η άδεια μπορεί να μεταφερθεί, αλλά πρέπει να χορηγηθεί έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Αποζημίωση σε περίπτωση μη χορήγησης

Σε περίπτωση που η άδεια δεν χορηγηθεί:

Αν υπάρχει υπαιτιότητα εργοδότη , ο εργαζόμενος δικαιούται αποδοχές άδειας προσαυξημένες κατά 100% , δηλαδή διπλάσιες.

, ο εργαζόμενος δικαιούται αποδοχές άδειας , δηλαδή διπλάσιες. Αν δεν υπάρχει ευθύνη του εργοδότη, καταβάλλεται ο αντίστοιχος μισθός για τις ημέρες άδειας που δεν ελήφθησαν.