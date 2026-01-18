Από την 1η Ιανουαρίου έχουν τεθεί σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις για την ετήσια κανονική άδεια των εργαζομένων, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τον τρόπο χορήγησης και καταχώρισης της άδειας, χωρίς να τροποποιείται ο βασικός πυρήνας του δικαιώματος.

Η διάρκεια της άδειας και η σύνδεσή της με τα έτη προϋπηρεσίας παραμένουν ίδιες. Ωστόσο, θεσμοθετείται πλέον η τμηματική χορήγηση της άδειας, η οποία μπορεί να λαμβάνεται σε περισσότερα από ένα χρονικά διαστήματα, ύστερα από έγγραφη αίτηση του εργαζομένου.

Η ελάχιστη διάρκεια κάθε τμήματος ορίζεται σε πέντε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται σε πενθήμερο και έξι ημέρες για όσους απασχολούνται σε εξαήμερο σύστημα.

Η χορήγηση της άδειας απαιτεί συνεννόηση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Σε περίπτωση διαφωνίας, παραμένει η δυνατότητα προσφυγής στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Από το 2026 καταργείται η προαναγγελία στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, οπότε δεν θα χρειάζεται δήλωση της άδειας πριν από τη χορήγησή της. Αντίθετα, εισάγεται η απολογιστική καταχώριση, που θα πρέπει να γίνεται εντός του επόμενου μήνα από τη χορήγηση.

Η άδεια δεν μπορεί να αντικαθίσταται με χρηματική αποζημίωση, εκτός αν υπάρξει λύση της σύμβασης εργασίας. Επίσης, διατηρείται ο κανόνας που προβλέπει ότι τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων κάθε επιχείρησης πρέπει να λαμβάνει την άδεια του στο διάστημα Μαΐου – Σεπτεμβρίου.

Παραμένει υποχρεωτική η εξάντληση της άδειας εντός του έτους. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η άδεια μεταφέρεται αλλά πρέπει να δοθεί έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Σε περίπτωση που η άδεια δεν χορηγηθεί: