Ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Ντενίς Σμιχάλ ανακοίνωσε ότι περίπου 710.000 νοικοκυριά στο Κίεβο παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τις πρόσφατες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές.

Ο ίδιος δεσμεύτηκε πως θα καταβληθούν κάθε δυνατές προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, παρά τις εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, μετά από συνεδρίαση για θέματα ενέργειας, ο Σμιχάλ ανέφερε ότι οι ενεργειακοί ειδικοί και οι αρχές εργάζονται για τη δημιουργία ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος.

Το σύστημα, όπως επισήμανε, έχει υποστεί ζημιές διαφορετικής έκτασης ανά περιοχή, γεγονός που δυσχεραίνει τον σχεδιασμό. «Κατανοούμε ότι το να ζεις στην αβεβαιότητα χωρίς σαφή χρονοδιαγράμματα είναι εξουθενωτικό» έγραψε ο Σμιχάλ, ο οποίος είναι επίσης πρώτος αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης.