Πρώην frontman των Spandau Ballet αντιμετωπίζει φυλάκιση μετά την καταδίκη του για βιασμό μιας γυναίκας και απόπειρα βιασμού μιας άλλης.

Ο 37χρονος Ross Davidson, ο οποίος χρησιμοποιούσε το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Ross Wild, είχε πρωταγωνιστήσει στο μιούζικαλ We Will Rock You του West End, βασισμένο στους Queen, και το 2018 είχε εμφανιστεί ως τραγουδιστής των Spandau Ballet, του αγαπημένου συγκροτήματος της δεκαετίας του 1980.

Οι ένορκοι στο Wood Green Crown Court άκουσαν ότι ο γεννημένος στο Αμπερντίν ηθοποιός μουσικού θεάτρου, επίδοξος τραγουδοποιός και τραγουδιστής διέπραξε τις επιθέσεις επειδή ένιωθε ότι μπορούσε να έχει «σεξ κατά παραγγελία».

Ο Davidson, από το Φίντσλεϊ, βόρεια του Λονδίνου, είχε δηλώσει αθώος για τον βιασμό μιας γυναίκας στο Λονδίνο τον Μάρτιο του 2015, καθώς και για την απόπειρα βιασμού και τη σεξουαλική επίθεση σε άλλη γυναίκα στην Ταϊλάνδη τον Δεκέμβριο του 2019, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις του ήταν συναινετικές.

Την Τετάρτη, οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για όλες τις κατηγορίες μετά από περισσότερες από 11 ώρες διαβουλεύσεων.

ΟDavidson είχε προηγουμένως δηλώσει ένοχος για την κατηγορία του ηδονοβλεψίας τον Δεκέμβριο του 2019 εναντίον της γυναίκας στην Ταϊλάνδη, αφού βρέθηκε στο κινητό του τηλέφωνο ένα βίντεο που είχε τραβήξει κρυφά ενώ εκείνη κοιμόταν.

Ο εισαγγελέας είπε ότι ο Ντέιβιντσον θεωρούνταν «κάτι σαν σεξ σύμβολο», αλλά οι δύο γυναίκες λένε ότι είχε «μια πολύ πιο σκοτεινή πλευρά που δεν είχαν παρατηρήσει, τουλάχιστον στην αρχή».

Είχε επιτυχία, μουσικό ταλέντο και θεωρούνταν «γοητευτικός και χαρισματικός», αλλά «επειδή ο Ross Davidson περιμένει να έχει σεξ όποτε το θέλει, καταφεύγει σε βιασμό και σεξουαλική επίθεση αν δεν του δοθεί αυτό που πιστεύει ότι του αξίζει», είπε ο κ. Hearnden.

Οι καταθέσεις των θυμάτων

Η γυναίκα που βιάστηκε στο Λονδίνο κατέθεσε ότι ξύπνησε ενώ ο Davidson τη βίαζε και ένιωσε «ανήμπορη» και «φοβισμένη». Ανέφερε επίσης ότι εκείνος της φόρεσε κολάρο και χειροπέδες χωρίς τη συγκατάθεσή της, κάτι που την έκανε να νιώσει «σοκ και σύγχυση».

Η δεύτερη γυναίκα, που γνώρισε τον Davidson μέσω εφαρμογής γνωριμιών, περιέγραψε ότι ξύπνησε σε ξενοδοχείο στην Ταϊλάνδη και τον βρήκε να προσπαθεί να έχει σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό και χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Η αστυνομία εντόπισε αργότερα βίντεο στο κινητό του Davidson, όπου η γυναίκα εμφανιζόταν να κοιμάται, «ακίνητη και ημίγυμνη». Η ίδια δήλωσε ότι αγνοούσε την ύπαρξη του υλικού μέχρι να ενημερωθεί από τις αρχές το 2023.

Η υπεράσπιση και η ετυμηγορία

Ο Davidson υποστήριξε ότι όλες οι σεξουαλικές πράξεις ήταν συναινετικές και πως η στάση του απέναντι στη σεξουαλικότητα ήταν βασισμένη στην «ανοιχτή επικοινωνία και την αποδοχή διαφορετικών προτιμήσεων». Παραδέχθηκε ωστόσο ότι το βίντεο τραβήχτηκε «για προσωπική ικανοποίηση» και εξέφρασε μεταμέλεια λέγοντας: «Εύχομαι να μην το είχα κάνει ποτέ».

Ο εισαγγελέας Richard Hearnden χαρακτήρισε τον Davidson «γοητευτικό και χαρισματικό», αλλά με «μια σκοτεινή πλευρά που δεν φαινόταν αρχικά». Όπως είπε, «ο κατηγορούμενος θεωρεί ότι δικαιούται το σεξ και καταφεύγει στη βία όταν δεν το έχει».

Ο Davidson, ο οποίος αντικατέστησε τον Tony Hadley στους Spandau Ballet το 2018 πριν αποχωρήσει 11 μήνες αργότερα, παραμένει προφυλακισμένος και δεν παρευρέθηκε στο δικαστήριο λόγω ασθένειας. Νέα ακρόαση έχει οριστεί για τις 4 Φεβρουαρίου, οπότε αναμένεται να καθοριστεί η ημερομηνία της ποινής του.

Πηγή: Daily Mail