Ο Ολυμπιακός πάλεψε απέναντι στην πανίσχυρη Καρλοβάρσκο, αλλά οι Ερυθρόλευκοι δεν τα κατάφεραν και ηττήθηκαν με 3-2 σετ (17-25, 25-21, 24-26, 25-17, 15-9) από τους γηπεδούχους. Έτσι την πρόκριση στους «8» του CEV Cup πήραν οι γηπεδούχοι, καθώς και στο πρώτο ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες που έγινε στην Ελλάδα είχαν επικρατήσει με 3-1 σετ.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση και κατέκτησε το πρώτο σετ (25-17)

Ο Ολυμπιακός μπήκε με… φόρα στο πρώτο σετ, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ήταν εξαιρετικοί και προηγήθηκαν από νωρίς με double score για το 8-4.

Στη συνέχεια, οι Πειραιώτες κράτησαν «μαξιλαράκι» ασφαλείας και η διαφορά έφτασε ακόμη και στο +8 για το 19-11.

Η Καρλοβάρσκο προσπάθησε να μειώσει (21-14), όμως ο Ολυμπιακός «καθάρισε» το πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησε με 25-17.

Ισοφάρισε η Καρλοβάρσκο και έκανε το 1-1 στα σετ (25-21)

Η Καρλοβάρσκο αντέδρασε στο δεύτερο σετ, το οποίο κατέκτησε με 25-21. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στην έναρξη με 5-3 και ακολούθως, οι Ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν για το 6-6.

Έπειτα, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι- χέρι στο σκορ, (11-11, 15-14, 19-19), ωστόσο η Καρλοβάρσκο «καθάρισε» στο τέλος και έκανε το 1-1, κατακτώντας το δεύτερο σετ με 25-21.

Οι Ερυθρόλευκοι πάτησαν… γκάζι και με επική ανατροπή έκαναν το 2-1 (26-24)

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε και ανέβασε την απόδοσή του στο τρίτο σετ. Οι Πειραιώτες με καθαρό μυαλό και σωστές επιλογές στην επίθεση βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με double score για το 8-4.

Η Καρλοβάρσκο «κυνήγησε» τους Ερυθρόλευκους στο σκορ και κατόπιν, ισοφάρισε για το 13-13, με τους γηπεδούχους να περνούν στη συνέχεια μπροστά για το 18-16.

Παρόλο που ο Ολυμπιακός ήταν πίσω στο σκορ με 21-20, ο Πέριν ισοφάρισε και έγραψε το 21-21, έπειτα ακολούθησαν τρία διαδοχικά λάθη της Καρλοβάρσκο στο σερβίς για το set point, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν οι Πειραιώτες και κατέκτησαν το τρίτο σετ με 26-24, κάνοντας το 2-1.

«Απάντησε» η Καρλοβάρσκο, έκανε το 2-2 και «κλείδωσε» την πρόκριση (25-17)

Η Καρλοβάρσκο δεν άφησε τον Ολυμπιακό να ξεφύγει και στο τέταρτο σετ έκανε το 2-2, παίρνοντας έτσι στην πρόκριση στους «8» του CEV CUP, καθώς οι Τσέχοι είχαν επικρατήσει με 3-1 στο πρώτο ματς και στη σημερινή ρεβάνς ήθελαν 2 σετ.

Στην έναρξη του σετ, καμία από τις δύο ομάδες δεν προηγήθηκε με «μαξιλαράκι ασφαλείας», καθώς υπήρξαν αρκετές ισοπαλίες (7-7, 10-10).

Οι γηπεδούχοι όμως, στη συνέχεια πέρασαν μπροστά και «έχτισαν» γερό προβάδισμα, το οποίο δεν έχασαν ποτέ και κατέκτησαν το τέταρτο σετ με 25-17, κάνοντας το 2-2.

Στο 5ο και τελευταίο σετ το ματς πήρε διαδικαστικό χαρακτήρα στο tie break, καθώς η Καρλοβάρσκο είχε ήδη προκριθεί και κατέκτησε και αυτό το σετ με 15-9, για το τελικό 3-2.

Τα σετ (3-2): 17-25, 25-21, 24-26, 25-17, 15-9

*Οι πόντοι της Καρλοβάρσκο προήλθαν από 9 άσους, 61 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων, ενώ του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ από 5 άσους, 50 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων.

Ολυμπιακός ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 7 (3/9 επ., 4 μπλοκ), Σέντλατσεκ 17 (13/28 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 55% υπ. – 45% άριστες), Πέριν 15 (11/22 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ, 55% υπ. – 23% άριστες), Ατανασίεβιτς 20 (15/25 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Καβάνα (0/3 επ.), Λινάρδος 5 (5/8 επ.) / Τζιάβρας (λ., 71% υπ. – 65% άριστες), Φρομ (0/1 επ., 25% υπ. – 0% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης, Ζουπάνη 3 (3/4 επ.), Δαλακούρας (0/3 επ., 38% υπ. – 38% άριστες), Κωνσταντινίδης (λ.)