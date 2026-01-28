Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας προχώρησε σε κλήση για ακρόαση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς και του Σάσα Βεζένκοβ, με αφορμή το επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα στον Βούλγαρο φόργουορντ και τον Ανδρέα Πετρόπουλο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Κολοσσός – Ολυμπιακός για τη Stoiximan GBL και κρίθηκε αρκετά σοβαρό ώστε να κινητοποιήσει τη ΔΕΑΒ. Σε ανακοίνωσή της το απόγευμα της Τετάρτης (28/1), η Επιτροπή γνωστοποίησε ότι κάλεσε σε ακρόαση την ερυθρόλευκη ΚΑΕ και τον έμπειρο παίκτη, αποδίδοντάς του συμπεριφορά που περιλάμβανε γροθιά και κουτουλιά σε καλαθοσφαιριστή της γηπεδούχου ομάδας.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου της ΔΕΑΒ αναφέρει:

“Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου,

β) το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση Τεχνικού Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

δ) το βιντεοληπτικό υλικό,

με βάση τα οποία φέρεται ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ H HOTELS KAE – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ, στις 25/01/2026, για το πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, περιόδου 2025-2026, που διοργανώνεται από τον ΕΣΑΚΕ, ο επαγγελματίας αθλητής της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, VEZENKOV ALEXANTER, επιτέθηκε με γροθιά και κουτουλιά σε καλαθοσφαιριστή της γηπεδούχου ΚΑΕ,

καλεί σε ακρόαση, στις 02/02/2026, τόσο την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ως υπέχουσα αντικειμενική ευθύνη, όσο και τον επαγγελματία αθλητή της, VEZENKOV ALEXANTER.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015 παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει“.