Δύο ιστορικές ευρωπαϊκές ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο Άμστερνταμ αύριο, Τετάρτη 28/1, 22:00, με τον Άγιαξ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας, αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός που έφτασε νωρίτερα μέσα στην ημέρα στο Άμστερνταμ μετά την συνέντευξη Τύπου προπονήθηκε στην θρυλική έδρα του Αίαντα, την «Johan Cruyff Arena» και πλέον είναι έτοιμος για την μεγάλη μάχη που θα δώσει για να φτάσει στην πρόκριση στην ενδιάμεση φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αξίζει μάλιστα να σημειώσουμε ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ζήτησε να ανοίξει η οροφή, παρά την βροχή, προκειμένου η προπόνηση να διεξαχθεί σε συνθήκες αγώνα, καθώς το πιθανότερο είναι αύριο να βρέχει την ώρα της αναμέτρησης.

Το «Johan Cruyff Arena» (πρώην Amsterdam ArenA) αποτελεί το μεγαλύτερο στάδιο της Ολλανδίας και φυσικά την ιστορική έδρα του Άγιαξ. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, εγκαινιάστηκε το 1996 από τη Βασίλισσα Βεατρίκη και έκτοτε αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια αθλητική αρχιτεκτονική.

Χαρακτηριστικό πως ήταν το πρώτο στάδιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ανασυρόμενη οροφή! Μια επιλογή που επιτρέπει τη διεξαγωγή αγώνων και εκδηλώσεων υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Ωστόσο, οι Ολλανδοί δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο «έξυπνα» και βιώσιμα στάδια παγκοσμίως. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του είναι πως χρησιμοποιεί αισθητήρες καιρού στην οροφή και συστήματα διαχείρισης δεδομένων για τη συντήρηση του χλοοτάπητα.

Παράλληλα, η χωρητικότητά του ανέρχεται περίπου στις 55.000 θέσεις για ποδοσφαιρικούς αγώνες, ενώ για συναυλίες μπορεί να αγγίξει τους 71.000 θεατές.