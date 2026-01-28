Ο 52χρονος που κρατείται για την υπόθεση των δύο γυναικών διώκεται για ανθρωποκτονία και θανατηφόρο βιασμό.

Η 46χρονη φέρεται να υπέστη ασφυκτικό θάνατο κατά τη διάρκεια σεξουαλικής πράξης και εμπλέκεται και ένας 50χρονος άνδρας.

Η σορός της 41χρονης γυναίκας βρέθηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης σε δώμα πολυκατοικίας στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, ενώ ο 52χρονος αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή.

Για ανθρωποκτονία και θανατηφόρο βιασμό διώκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος που κρατείται για την υπόθεση των δύο γυναικών,τα ίχνη των οποίων είχαν χαθεί εδώ και μήνες ενώ είχε δηλωθεί η εξαφάνισή τους στις Αρχές.

Πρόκειται, από τη μία για 46χρονη, τη δολοφονία της οποίας φέρεται να ομολόγησε ο ίδιος στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι πέταξε τη σορό της σε κάδο απορριμμάτων, κι από την άλλη για 41 ετών γυναίκα, η σορός της οποίας εντοπίστηκε, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, μέσα σε δώμα πολυκατοικίας στην Μενεμένη Θεσσαλονίκης. Για το θάνατο της δεύτερης γυναίκας, ο 52χρονος κρατούμενος αρνείται την εμπλοκή του, ενώ η περίπτωσή της ερευνάται ιατροδικαστικά.

Όσον αφορά την περίπτωση της 46χρονης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος φαίνεται να οδήγησε στην εκδοχή του ασφυκτικού θανάτου, κατά την τέλεση σεξουαλικής πράξης με την παθούσα, και τη συμμετοχή ενός ακόμη άνδρα, ηλικίας 50 ετών. Γι’ αυτό η δίωξη που αντιμετωπίζει αφορά την πράξη του θανατηφόρου βιασμού, η οποία φαίνεται να στρέφεται και κατά του 50χρονου (κατά συναυτουργία).

Ο 52χρονος κρατείται και εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, σε εκτέλεση του οποίου θα οδηγηθεί στον ανακριτή Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθεί.

Όπως έγινε γνωστό, η εξαφάνιση της 46χρονης είχε δηλωθεί στις 3/2/2025 στην Ασφάλεια Αλεξανδρούπολης, με τον 52χρονο να ομολογεί ότι τη σκότωσε στις αρχές Οκτωβρίου του 2024. Από την άλλη, η 41 ετών παθούσα φέρεται να έχασε τη ζωή της στις 24 Ιουλίου 2025 και η εξαφάνισή της δηλώθηκε μία εβδομάδα αργότερα στο ΤΑ Νεάπολης. Όπως φέρεται να κατέθεσε ο 52χρονος γνώριζε τις δύο γυναίκες καθώς έκαναν μαζί χρήση ναρκωτικών.

Τα πρώτα στοιχεία της φρικιαστικής υπόθεσης αποκαλύφθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 27/1, όταν αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν στοιχεία σε υπόγειο πολυκατοικίας της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ομολόγησε ο βασικός ύποπτος – 52χρονος τοξικοεξαρτημένος – ο θάνατος της 46χρονης προκλήθηκε κατά τη διάρκεια κοινής χρήσης ναρκωτικών, όταν εκείνη άρχισε να φωνάζει και εκείνος της έφραξε το στόμα. Το άψυχο σώμα της μεταφέρθηκε από τον ίδιο και συνεργό του και πετάχτηκε σε κάδο απορριμμάτων. Η 46χρονη είχε δηλωθεί εξαφανισμένη από τον Οκτώβριο του 2025, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αγνοούνταν ήδη για περίπου δύο χρόνια.

Όσον αφορά τη δεύτερη γυναίκα, ηλικίας 42 ετών, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ο θάνατός της δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, η γυναίκα δεν ξύπνησε μετά από εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών και το σώμα της αποκρύφθηκε προσωρινά σε ταράτσα της πολυκατοικίας.

