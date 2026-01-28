Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Βενιζελείου Νοσοκομείου εξακολουθούν να φιλοξενούνται προσωρινά τα οκτώ ανήλικα παιδιά που υπήρξαν θύματα κακοποίησης από τους ίδιους τους γονείς τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 66χρονος παππούς τους – ο οποίος μέχρι πρόσφατα είχε την επιμέλειά τους – κατηγορείται επίσης για κακοποίηση, έπειτα από καταγγελία της 15χρονης εγγονής του.

Ο 66χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος τον παρέπεμψε να δικαστεί στο Αυτόφωρο. Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι ποτέ δεν χτύπησε τα παιδιά και ότι απλώς τους φώναξε για να επιβάλει τάξη.

Το τηλεφώνημα που αποκάλυψε την υπόθεση

Μετά την προφυλάκιση των γονιών των παιδιών, ο 66χρονος παππούς ταξίδεψε από την Κύπρο στην Κρήτη για να αναλάβει την επιμέλειά τους. Πρόκειται για παιδιά ηλικίας από 2 έως 15 ετών, τα οποία είχαν κακοποιηθεί συστηματικά από τη 32χρονη μητέρα και τον 44χρονο πατέρα τους.

Ο παππούς, πατέρας της 32χρονης, έγινε προσωρινός κηδεμόνας. Πριν λίγες ημέρες, όμως, η 15χρονη εγγονή του εξέφρασε την επιθυμία να μείνει με τη δεύτερη γιαγιά της. Εκείνος ενημέρωσε την αστυνομία, γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία νέας έρευνας.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, η 15χρονη φέρεται να κατέθεσε ότι ήθελε να φύγει επειδή ο παππούς της είχε χτυπήσει το τρίχρονο αδελφάκι της, ενώ στο παρελθόν είχε δείρει και τα υπόλοιπα παιδιά. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του και τον οδήγησαν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι γονείς πίσω από τα κάγκελα

Η οικογένεια φαίνεται πως ζούσε σε περιβάλλον βίας και φόβου, με συνεχείς ξυλοδαρμούς, απειλές και χρήση ναρκωτικών ουσιών από τους γονείς, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.

Από το 2022 έως τη σύλληψη των δύο γονέων, ο οργανισμός «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε υποβάλει έξι αναφορές στις αρμόδιες αρχές για την προστασία των παιδιών. Η έβδομη καταγγελία ήταν εκείνη που οδήγησε τελικά στη σύλληψη του ζευγαριού.

Η 32χρονη μητέρα και ο 44χρονος πατέρας δικάστηκαν από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου στις 5 Δεκεμβρίου 2025 και κρίθηκαν ένοχοι. Ο πατέρας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών, ενώ στη μητέρα επιβλήθηκε ποινή επτά ετών και τριών μηνών.