Στο γήπεδο ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, την Τούμπα, βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αποτίοντας φόρο τιμής στα επτά θύματα του τραγικού δυστυχύματος στη Ρουμανία. Κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, ο Πατριάρχης άναψε ένα κερί στη μνήμη τους.

Τον κ. Βαρθολομαίο συνόδευε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος.

«Έρχομαι στον τόπο όπου τιμάται η μνήμη των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Έρχομαι στον τόπο στο στάδιο του ΠΑΟΚ, όπου τα παλικάρια του ΠΑΟΚ και όλοι οι οπαδοί έζησαν ιστορικές στιγμές χαράς και ενθουσιασμού, όταν η ομάδα τους νικούσε» δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Μιλώντας για το ταξίδι δίχως επιστροφή για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας, κόντρα στη Λιόν, ο κ. Βαρθολομαίος δήλωσε: «Το όνειρό τους είχε μια τραγική κατάληξη στη Ρουμανία, εν ριπή οφθαλμού κόπηκε το νήμα της ζωής τους και βύθισαν στο πένθος όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, τους συγγενείς και τους φίλους τους, όλη τη Β. Ελλάδα και το πανελλήνιο. Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όταν μάθαμε το τραγικό γεγονός, συγκλονιστήκαμε. Είδαμε στην τηλεόραση το τι ακριβώς συνέβη. Μια απερίγραπτη τραγωδία. Τώρα θα τους προπέμψουμε στην αιωνιότητα».

Ο Πατριάχρης συνέχισε τα λόγια της παρηγοριάς λέγοντας:«Συλλυπούμαι, από τη θέση αυτή, τους συγγενείς, τους φίλους και τους συναδέλφους τους, τη διοίκηση και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει στενούς ιστορικούς δεσμούς με την Κωνσταντινούπολη, από το Πέρα. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ πάντοτε συγκινούν την ομογένεια της Κωνσταντινουπόλεως. Τώρα η Εκκλησία μας εύχεται, σε τέτοιες περιπτώσεις, να είναι αιωνία η μνήμη των θυμάτων. Πιστεύουμε, και το λέγει η Εκκλησία μας, το λέει το Ευαγγέλιο, ότι αυτοί που πεθαίνουν μεταβαίνουν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Όμως, ανθρωπίνως ο πόνος είναι δυσβάσταχτος σε τέτοιες περιπτώσεις. Άλλωστε, η Εκκλησία πάλι στην ακολουθία της κηδείας λέγει ότι είναι φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον». κατέληξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Άμεσο χειρουργείο για έναν από τους τραυματίες – Την Πέμπτη επαναπατρίζονται οι 7 σοροί

Στη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούν την Πέμπτη (29/1) οι δύο από τους τρεις τραυματίες του φονικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ενώ ένας εξ αυτών θα παραμείνει στη χώρα προκειμένου να χειρουργηθεί άμεσα καθώς διαπιστώθηκε επιπλοκή.

Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί και η μεταφορά των επτά σορών των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο βυθίζοντας στη θλίψη όλη την Ελλάδα.

Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 28, 2026

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργου Υγείας ο ένας εκ των τριών θα χειρουργηθεί και δεν θα μεταφερθεί άμεσα στην Ελλάδα. ‘Οπως λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης « πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Έτσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».

