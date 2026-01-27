Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να εγκαθιδρύσουν μόνιμη παρουσία της CIA στη Βενεζουέλα μετά την εκδίωξη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών θα προτείνει την κύρια μακροπρόθεσμη διπλωματική παρουσία των ΗΠΑ στη χώρα, όμως η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να στηριχτεί σημαντικά στη CIA λόγω της πολιτικής μετάβασης και της ασταθούς κατάστασης ασφαλείας.

Το πρακτορείο Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει προς το παρόν το ρεπορτάζ.

