Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, Ράνταλ Κόλο Μουανί και Γουίλσον Οντομπέρ, ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα ενώ κατευθύνονταν προς το αεροδρόμιο για να ενσωματωθούν στην αποστολή. Το συμβάν προκάλεσε καθυστέρηση στην ένταξή τους στην ομάδα, αλλά, σύμφωνα με τον προπονητή της Τότεναμ, Τόμας Φρανκ, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η Ferrari του Κόλο Μουανί υπέστη σοβαρές ζημιές, ωστόσο οι ποδοσφαιριστές είναι καλά στην υγεία τους και αναμένεται να ταξιδέψουν κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα για τη Γερμανία.

«Ο Ραντάλ Κολό Μουανί και ο Γουίλσον Οντομπέρ είναι καλά. Δυστυχώς, και οι δύο ενεπλάκησαν σε ένα μικρό ατύχημα, όμως όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό είναι καλά», εξήγησε ο Τόμας Φρανκ στη συνέντευξη Τύπου της παραμονής του αγώνα με την Άιντραχτ.

«Έσκασε ένα λάστιχο, υπήρξε τρακάρισμα, οπότε υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά θα προσγειωθούν αργότερα απόψε», πρόσθεσε ο Φρανκ. «Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι βρίσκονταν στο ίδιο αυτοκίνητο. Ήταν πάντως μαζί και είναι καλά. Το περιστατικό συνέβη καθ’ οδόν προς το αεροδρόμιο», συμπλήρωσε ο Δανός τεχνικός.

«Θα πάρουν αργότερα την πτήση και περιμένω κανονικά και οι δύο να είναι διαθέσιμοι για αύριο», κατέληξε ο Φρανκ.