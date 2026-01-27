Πυρκαγιά στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργατριών.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μεταβαίνει στο σημείο για διασφάλιση του χώρου και συλλογή στοιχείων, σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές.

Έχουν ανασυρθεί τέσσερις σοροί, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ανάσυρση και ταυτοποίηση της πέμπτης.

Στην τραγωδία από την πυρκαγιά στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες, αναφέρθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας αργά το βράδυ της Κυριακής (26 Ιανουαρίου 2026).

Σε συνέντευξή του στο ERTnews, ο υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Όπως ανέφερε, υπάρχει στενή συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές για τη διασφάλιση του χώρου και τη συλλογή στοιχείων.

«Μέχρι τώρα, έχει υπάρξει η συλλογή τεσσάρων σορών και από εκεί και πέρα γίνονται διάφορες ενέργειες προκειμένου να ανασυρθεί και η πέμπτη και να υπάρξει ταυτοποίηση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κεφαλογιάννης.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τα αίτια της έκρηξης την Τρίτη (27 Ιανουαρίου), ο υπουργός σημείωσε ότι ενδεχομένως να υπάρχει «μία πρώτη εικόνα από τι προκλήθηκε η έκρηξη και στη συνέχεια η πυρκαγιά».

Οι έρευνες για τα αίτια

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ στο σημείο. Σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές έχουν οριστεί δύο πραγματογνώμονες, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ένας χημικός μηχανικός, οι οποίοι θα δώσουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι προκάλεσε αρχικά την έκρηξη και στη συνέχεια την πυρκαγιά», ανέφερε ο υπουργός.

Ο κ. Κεφαλογιάννης πρόσθεσε ότι «είναι αυτονόητο πως η υπόθεση θα διερευνηθεί μέχρι τέλους». Τόνισε επίσης πως «από την πρώτη στιγμή έπρεπε να διασφαλιστεί ο χώρος, ώστε να μην χαθούν κρίσιμα στοιχεία», εξηγώντας ότι έμπειροι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής βρίσκονται επιτόπου για τη συλλογή δεδομένων, σε συνεργασία με τους πραγματογνώμονες και τις εισαγγελικές αρχές.