Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης, όπου μητέρα και τρία ανήλικα παιδιά φέρονται να ζούσαν υπό καθεστώς απόλυτου ελέγχου, εγκλεισμού και συστηματικής κακοποίησης.

Κάμερες παρακολούθησης μέσα στο σπίτι και αλλεπάλληλα βίαια επεισόδια συνθέτουν την εικόνα ενός εφιαλτικού περιβάλλοντος, το οποίο αποκαλύφθηκε μετά τη σωτήρια επέμβαση της Αστυνομίας και του Εισαγγελέα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΚΡΗΤΗ TV. Η υπόθεση ήρθε στο φως τις τελευταίες ώρες, αποκαλύπτοντας μια πραγματικότητα που θυμίζει περισσότερο σκοτεινό θρίλερ παρά καθημερινή ζωή. Η δραματική έκκληση της γυναίκας για βοήθεια και η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησαν στη διάσωση των θυμάτων και στη μεταφορά τους σε ασφαλές περιβάλλον.

Η οικογένεια ζούσε φαινομενικά ήσυχα σε κεφαλοχώρι του Ηρακλείου. Ο πατέρας, επαγγελματίας τεχνικού κλάδου, περιγραφόταν ως εργατικός και συχνά απών από το σπίτι. Πίσω όμως από τις κλειστές πόρτες μια γυναίκα 40 ετών φέρεται να βίωνε καθεστώς απόλυτου ελέγχου και τρομοκρατίας, με την πεθερά της να έχει ενεργό και καθοριστικό ρόλο.

Κάμερες και απαγόρευση εξόδου

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ζούσε σε καθεστώς εγκλεισμού σχεδόν από την αρχή του γάμου. Τους τελευταίους μήνες η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά. Στο σπίτι είχαν τοποθετηθεί κάμερες για την παρακολούθηση των κινήσεών της, ενώ της απαγορευόταν να βγει από την οικία χωρίς συνοδεία.

Το περιβάλλον ελέγχου ήταν τόσο ασφυκτικό, που η μητέρα δεν μπορούσε ούτε να συνοδεύσει τα παιδιά της στο σχολείο. Τη μεταφορά τους αναλάμβαναν συγγενείς του συζύγου, ενώ ακόμη και η έξοδος στην αυλή γινόταν υπό την «επιτήρηση» της πεθεράς, η οποία φέρεται να λειτουργούσε ως «θαλαμοφύλακας».

Η κακοποίηση δεν περιοριζόταν στην ψυχολογική πίεση. Η γυναίκα φέρεται να υπέστη επανειλημμένα σωματική βία, πολλές φορές μπροστά στα παιδιά της, δύο κορίτσια και ένα μικρότερο αγόρι. Έχουν καταγραφεί περιστατικά απειλών με αιχμηρά αντικείμενα και ένα επεισόδιο κατά το οποίο ο σύζυγος την εγκατέλειψε σε ερημική τοποθεσία, αναγκάζοντάς τη να επιστρέψει πεζή.

Το τελευταίο διάστημα η συμπεριφορά του συζύγου φέρεται να έγινε ακόμη πιο επιθετική, με εμμονές που ενίσχυσαν το κλίμα τρόμου μέσα στο σπίτι.

Η «απόδραση» και η επέμβαση των αρχών

Η κορύφωση της βίας σημειώθηκε πριν από λίγα 24ωρα, όταν ο σύζυγος φέρεται να επιτέθηκε στη γυναίκα στο μπαλκόνι, σέρνοντάς την από τα μαλλιά και απειλώντας τη ζωή της. Σε κατάσταση πανικού η γυναίκα κάλεσε την Αστυνομία, δηλώνοντας πως φοβόταν να βγει από το σπίτι για να μεταβεί στο Τμήμα.

Περιπολικό του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τη γυναίκα. Εκείνη, μόλις βρέθηκε σε ασφαλές περιβάλλον, αποκάλυψε στις αρχές την πλήρη έκταση της κακοποίησης. Με εντολή του Εισαγγελέα στήθηκε επιχείρηση για την άμεση προστασία των παιδιών, τα οποία μεταφέρθηκαν από το σχολείο σε ασφαλές σημείο μαζί με τη μητέρα τους.

Συλλήψεις και αντιδράσεις

Ο 45χρονος σύζυγος συνελήφθη και κρατείται, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παράνομη κατακράτηση και παραβάσεις του νόμου περί όπλων, καθώς στο σπίτι βρέθηκαν δύο κυνηγετικές καραμπίνες και σφαίρες 9mm από όπλο που δεν εντοπίστηκε. Η 69χρονη πεθερά, επίσης κατηγορούμενη για ενδοοικογενειακή βία και κατακράτηση, αφέθηκε ελεύθερη.

Η τοπική κοινωνία δηλώνει συγκλονισμένη. Αν και υπήρχαν ενδείξεις, ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά», κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την έκταση του τρόμου που βίωνε η γυναίκα πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού.