Τέλος στην πολλών δεκαετιών ταλαιπωρία κατοίκων σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής επιχειρεί να βάλει η Περιφέρεια Αττικής με την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην Παλλήνη.

Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς προχώρησε στην υπογραφή της πράξης ένταξης που αφορά το εν λόγω έργο στον οικισμό Λεονταρίου (Κάντζας) και στις λοιπές περιοχές του Δήμου Παλλήνης, νότια της Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, πρόκειται Πρόκειται για έργο υψηλής περιβαλλοντικής και κοινωνικής σημασίας, το οποίο έρχεται να καλύψει ένα χρόνιο έλλειμμα υποδομών και να δώσει οριστική λύση σε προβλήματα που ταλαιπώρησαν επί δεκαετίες κατοίκους και επιχειρήσεις της περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός δύο ετών από την υπογραφή της σχετικής απόφασης ένταξης και αφορά τη δημιουργία 14,9 χιλιομέτρων αγωγών πρωτεύοντος δικτύου αποχέτευσης, 39,8 χιλιομέτρων δευτερεύοντος δικτύου, 3.500 εξωτερικών διακλαδώσεων και 5 αντλιοστασίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 31.550.000 ευρώ (προ ΦΠΑ). Από το ποσό αυτό, τα 28.217.000 ευρώ θα προέλθουν από πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021–2027, ενώ τα 2.828.100 ευρώ θα καλυφθούν από την ΕΥΔΑΠ, ως συμμετέχοντα φορέα υλοποίησης.

Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021–2027 και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στον τομέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων στην Ανατολική Αττική, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας, στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και στην αναβάθμιση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αποδέκτης των λυμάτων θα είναι ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Παιανίας, επί της Λεωφόρου Λαυρίου, μέσω του οποίου θα οδηγούνται στο νέο, εν λειτουργία, Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου – Παιανίας, διασφαλίζοντας την πλήρη, ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή επεξεργασία τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα.

«Με τη σημερινή υπογραφή της πράξης ένταξης, προχωρούμε αποφασιστικά στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την Ανατολική Αττική και ειδικότερα για τον Δήμο Παλλήνης. Πρόκειται για μια παρέμβαση που κλείνει οριστικά μια εκκρεμότητα δεκαετιών και απαντά σε ένα πάγιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών. Για εμάς στην Περιφέρεια Αττικής, τα έργα αποχέτευσης είναι έργα δημόσιας υγείας, περιβαλλοντικής ευθύνης και κοινωνικής συνοχής. Θωρακίζουν τις πόλεις μας, προστατεύουν τους φυσικούς πόρους και δημιουργούν σταθερές βάσεις για βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη.λ», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Παλλήνης Χρήστος Αηδόνης ανέφερε πως το έργο αυτό αποτελεί ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της Παλλήνης. «Κατοχυρώνουμε το μέλλον της πόλης μας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, περιβαλλοντική προστασία και ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Είναι ένα έργο που μας επιτρέπει, μετά από πολλά χρόνια αναμονής, να κοιτάζουμε το αύριο με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση».