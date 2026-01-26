Τουλάχιστον 21 νεκρούς έχει αφήσει πίσω της η χιονοθύελλα που χτυπά τα τελευταία 24ωρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα μέσα σε πολικές θερμοκρασίες, με τη χώρα να έχει παραλύσει.

Πολικές θερμοκρασίες

Οι καταρράκτες του Νιαγάρα έχουν παγώσει. Η λίμνη του Μίσιγκαν θυμίζει αρκτικό τοπίο. Το κέντρο της Νέας Υόρκης είναι σχεδόν απροσπέλαστο.

Ο χιονιάς «τέρας», ο ισχυρότερος εδώ και 40 χρόνια, χτυπά τις Ηνωμένες Πολιτείες με όλη του τη δύναμη. Η χιονοκαταιγίδα «Fern» δείχνει τα «δόντια» της.

37 Πολιτείες στην ανατολική, νότια και κεντρική χώρα βρίσκονται σε πολικό κλοιό.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι τέτοιο πολικό κρύο μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα σε εκτεθειμένο δέρμα μέσα σε μόλις 10 λεπτά.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το πολικό ψύχος. Οι 6 στη Νέα Υόρκη, ενώ θάνατοι έχουν καταγραφεί επίσης σε άλλες 7 Πολιτείες.

Χιλιάδες και τα τροχαία ατυχήματα σε όλη τη χώρα από τον παγετό, με τις Αρχές να προειδοποιούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Από την χιονοκαταιγίδα επηρεάζονται πάνω από 200 εκατομμύρια Αμερικανοί. 17.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, σημειώνοντας το υψηλότερο ποσοστό ακυρώσεων από την περίοδο της πανδημίας.

Πάνω από 1 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και οι εταιρίες ηλεκτροδότησης προειδοποιούν πως οι διακοπές μπορεί να διαρκέσουν πολλές ημέρες.

Εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, ένα ιδιωτικό τζετ με 8 επιβαίνοντες έχασε ύψος και συνετρίβη στο Μέιν, με την τύχη των πέντε επιβατών και του τριμελούς πληρώματος να παραμένει άγνωστη.

</p><p> encrypted-media; gyroscope;