Μια μεγάλη χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων, έχει αφήσει πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και έχει ακυρώσει χιλιάδες πτήσεις.

Η μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) προβλέπει περαιτέρω χιονοπτώσεις, ενώ 20 πολιτείες και η Ουάσινγκτον έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η καταιγίδα θεωρείται από μετεωρολόγους ως η χειρότερη χειμερινή καταιγίδα που έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, με πολικές θερμοκρασίες, θυελλώδεις χιονοπτώσεις και επικίνδυνη συσσώρευση πάγου.

Σφοδρή χειμερινή καταιγίδα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων, ενώ περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), αναμένονται νέες χιονοπτώσεις, την ώρα που 20 πολιτείες και η Ουάσινγκτον έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως τη χειρότερη χειμερινή καταιγίδα των τελευταίων δεκαετιών, με πολικές θερμοκρασίες, έντονες χιονοπτώσεις και πάγο που μπορεί να έχει «καταστροφικές» συνέπειες.

Η NWS προειδοποίησε ότι οι πολίτες πρέπει να αναμένουν περισσότερο χιόνι, πάγο και παγωμένη βροχή έως το πρωί της Δευτέρας. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, ανέφερε πως πέντε άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. «Αν και δεν γνωρίζουμε ακόμη τα αίτια του θανάτου τους, τίποτε δεν υπενθυμίζει πιο έντονα τον μεγάλο κίνδυνο του ακραίου κρύου και την ευαλωτότητα πολλών κατοίκων, ιδίως των αστέγων της Νέας Υόρκης», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Στο Τέξας οι αρχές επιβεβαίωσαν τρεις θανάτους, ανάμεσά τους κι έναν 16χρονο που σκοτώθηκε σε δυστύχημα με έλκηθρο. Δύο ακόμη άνθρωποι πέθαναν από υποθερμία στη Λουιζιάνα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της πολιτείας.

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ 840.000 εξακολουθούσαν να μην έχουν παροχή μέχρι το βράδυ της Κυριακής, κυρίως στις νότιες ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.com.

Στο Τενεσί, ένα κομμάτι πάγου προκάλεσε την πτώση γραμμών ηλεκτροδότησης, αφήνοντας χωρίς ρεύμα πάνω από 300.000 πελάτες. Στις πολιτείες Λουιζιάνα, Μισισίπι και Τζόρτζια καταγράφηκαν επίσης περισσότερες από 100.000 διακοπές ηλεκτροδότησης σε κάθε μία.

Οι αρχές από το Τέξας έως τη Βόρεια Καρολίνα και τη Νέα Υόρκη κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω των επικίνδυνων συνθηκών. «Αποφύγετε να βγείτε στον δρόμο εκτός κι αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη», προειδοποίησε η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων του Τέξας στο Χ.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε δεκάδες πολιτείες

Η καταιγίδα κινείται προς τα βορειοανατολικά, πλήττοντας με σφοδρές χιονοπτώσεις πόλεις όπως η Φιλαδέλφεια, η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη. Παχύ στρώμα χιονιού καλύπτει την Ουάσινγκτον, όπου έχει επίσης κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να διατηρούμε επαφή με όλες τις πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Παραμείνετε ασφαλείς και ζεστοί!», ανέφερε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

Τα μεγάλα αεροδρόμια στην Ουάσινγκτον, τη Φιλαδέλφεια και τη Νέα Υόρκη έχουν ουσιαστικά παραλύσει. Από το Σάββατο, περισσότερες από 19.000 πτήσεις στις ΗΠΑ έχουν ακυρωθεί και χιλιάδες άλλες έχουν καθυστερήσει, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

Πολικός στρόβιλος και κλιματική αλλαγή

Η καταιγίδα συνδέεται με παραμόρφωση του πολικού στροβίλου, μιας μάζας ψυχρού αέρα που κανονικά περιορίζεται πάνω από τον Βόρειο Πόλο αλλά αυτή τη φορά επεκτάθηκε προς τα νότια. Επιστήμονες επισημαίνουν ότι η αυξανόμενη συχνότητα τέτοιων φαινομένων ενδέχεται να συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, αν και το θέμα παραμένει υπό διερεύνηση.

Ο Τραμπ, γνωστός για τον σκεπτικισμό του απέναντι στην κλιματική αλλαγή, εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία για να επαναλάβει τη θέση του: «Μπορούν, παρακαλώ, οι περιβαλλοντικοί “εξεγερμένοι” να μου εξηγήσουν: ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ;».

Οι αρχές προειδοποιούν για ψύχος δυνητικά θανατηφόρο που ενδέχεται να διαρκέσει έως και μία εβδομάδα μετά την καταιγίδα, ιδιαίτερα στις Βόρειες Μεγάλες Πεδιάδες και άλλες περιοχές του κεντρικού τμήματος της χώρας, όπου η αισθητή θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους -45°C.

Σε τέτοιες συνθήκες, τα κρυοπαγήματα μπορούν να προκληθούν μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, προειδοποιούν οι ειδικοί.