Ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός στη Γροιλανδία το 2023 ήταν περίπου 301.944 δανικές κορώνες (περίπου 40.000 ευρώ), με σημαντικές ανισότητες μεταξύ κατοίκων πόλεων, όπως το Nuuk, όπου το εισόδημα είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με τους απομακρυσμένους οικισμούς.

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές εισοδήματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, με μέσο ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα 321.000 κορώνες για τους άνδρες και 258.000 κορώνες για τις γυναίκες, που αντιστοιχεί σε χάσμα 24%.

Το υψηλό κόστος ζωής στη Γροιλανδία, ειδικά για τρόφιμα και βασικά αγαθά, επηρεάζει καθοριστικά την αγοραστική δύναμη

Πόσο κοστίζει τελικά η καθημερινότητα σε ένα από τα πιο απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη; Η Γροιλανδία, μια χώρα με υψηλούς μισθούς αλλά και ακραίες συνθήκες διαβίωσης, αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγμα για το πώς το εισόδημα δεν λέει πάντα όλη την αλήθεια. Πίσω από τους αριθμούς των απολαβών κρύβεται ένα ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ζωής, με τα τρόφιμα και τα βασικά αγαθά να επιβαρύνουν σημαντικά το οικογενειακό πορτοφόλι. Η σύγκριση με την Ελλάδα αποκαλύπτει όχι μόνο μεγάλες διαφορές στις τιμές των προϊόντων, αλλά και το πώς η αγοραστική δύναμη διαμορφώνεται τελικά από τη σχέση μισθών και καθημερινών εξόδων.

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Γροιλανδίας (Statistics Greenland), ο μέσος ακαθάριστος μισθός στη χώρα το 2023 ανήλθε σε περίπου 301.944 δανικές κορώνες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 40.000 ευρώ ετησίως. Ωστόσο, το εισόδημα δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Οι κάτοικοι των πόλεων κερδίζουν αισθητά περισσότερα σε σύγκριση με όσους ζουν σε μικρές κοινότητες (settlements), με τη μεγαλύτερη απόκλιση να καταγράφεται στο Nuuk. Εκεί, το μέσο εισόδημα είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με αυτό των κατοίκων των απομακρυσμένων οικισμών.

Αντίστοιχες ανισότητες καταγράφονται και μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το 2023, οι άνδρες στη Γροιλανδία είχαν μέσο ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα 321.000 δανικές κορώνες (περίπου 43.000 ευρώ), ενώ οι γυναίκες 258.000 κορώνες (περίπου 34.500 ευρώ). Η διαφορά, που αγγίζει το 24%, αποτυπώνει ένα χάσμα το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία, σχετίζεται εν μέρει με τη διαφορετική κατανομή φύλου στις οικονομικά ενεργές ηλικίες και στα επαγγέλματα.

Παράλληλα, η φορολογία εισοδήματος στη Γροιλανδία κυμαίνεται γύρω στο 43%, γεγονός που περιορίζει αισθητά το καθαρό εισόδημα. Σε μηνιαία βάση, το καθαρό ποσό υπολογίζεται περίπου στα 1.880 ευρώ για τους κατοίκους των πόλεων και στα 1.350 ευρώ για όσους ζουν σε μικρές κοινότητες. Την ίδια στιγμή, η ανισότητα εισοδήματος στη χώρα παραμένει υψηλότερη από τον μέσο όρο των χωρών της Βόρειας Ευρώπης, ενώ το επίπεδο εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με τις απολαβές, όπως καταγράφεται στο Greenland in Figures 2025.

Οι τιμές σούπερ μάρκετ στη Γροιλανδία

Η εικόνα αυτή γίνεται ακόμη πιο σύνθετη όταν μπαίνει στο κάδρο το κόστος ζωής. Η σύγκριση τιμών σε βασικά αγαθά δείχνει ότι η καθημερινότητα στη Γροιλανδία είναι σημαντικά ακριβότερη σε σχέση με την Ελλάδα, ιδίως στα τρόφιμα. Ενδεικτικά, τα μήλα κοστίζουν περίπου 3,90 ευρώ στη Γροιλανδία, όταν στην Ελλάδα διατίθενται γύρω στα 2,00 ευρώ, ενώ τα σταφύλια φτάνουν τα 5,00 ευρώ, έναντι 4,00 ευρώ στην ελληνική αγορά.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στα λαχανικά. Οι πιπεριές Φλωρίνης πωλούνται προς 4,20 ευρώ στη Γροιλανδία και 4,00 ευρώ στην Ελλάδα, ενώ τα τοματίνια κοστίζουν 5,50 ευρώ και 5,00 ευρώ αντίστοιχα. Το μάνγκο διαμορφώνεται στα 3,10 ευρώ στη Γροιλανδία έναντι 3,00 ευρώ στην Ελλάδα, ενώ τα αχλάδια στα 3,90 ευρώ έναντι 3,00 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι διαφορές στα τυποποιημένα προϊόντα, τα οποία στη Γροιλανδία επηρεάζονται έντονα από το κόστος μεταφοράς και εισαγωγής. Ένα κέτσαπ 570 γραμμαρίων (επώνυμης ετικέτας) κοστίζει 6,20 ευρώ, σχεδόν τα διπλάσια από τα 3,20 ευρώ της ελληνικής αγοράς. Τα ιταλικά ζυμαρικά πωλούνται προς 4,10 ευρώ στη Γροιλανδία, έναντι 2,60 ευρώ στην Ελλάδα, ενώ οι ελιές 300 γραμμαρίων κοστίζουν 3,60 ευρώ και 2,55 ευρώ αντίστοιχα.

Σημαντικές αποκλίσεις καταγράφονται και στα προϊόντα πρωινού και καφέ. Τα δημητριακά στη Γροιλανδία κυμαίνονται μεταξύ 5,50 και 6,00 ευρώ, όταν στην Ελλάδα κοστίζουν από 3,00 έως 4,00 ευρώ. Οι κάψουλες καφέ εσπρέσο φτάνουν τα 6,70 ευρώ, έναντι 5,00 ευρώ στην Ελλάδα, ενώ ο αλεσμένος καφές εσπρέσο 500 γραμμαρίων κοστίζει 13,38 ευρώ, όταν στην ελληνική αγορά τα 250 γραμμάρια φτάνουν τα 10,00 ευρώ.

Τέλος, ακόμη και προϊόντα που θεωρούνται «οικεία» στη μεσογειακή διατροφή αποδεικνύονται ακριβή πολυτέλεια. Το τζατζίκι 400 γραμμαρίων πωλείται προς 4,20 ευρώ στη Γροιλανδία, σχεδόν διπλάσιο από τα 2,35 ευρώ στην Ελλάδα, ενώ μια μπύρα 330 ml κοστίζει 3,20 ευρώ, έναντι μόλις 1,30 ευρώ στην ελληνική αγορά.

Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά τα υψηλότερα εισοδήματα, το κόστος διαβίωσης στη Γροιλανδία παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, περιορίζοντας σημαντικά την αγοραστική δύναμη των κατοίκων. Μια πραγματικότητα που αποδεικνύει ότι οι μισθοί από μόνοι τους δεν αρκούν για να αποτυπώσουν το πραγματικό επίπεδο ζωής.

*Η σύγκριση των προϊόντων έγινε, στις περισσότερες περιπτώσεις, με την ίδια μάρκα.