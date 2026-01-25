Από την κατάργηση των μόνιμων θέσεων εργασίας έως την ανατροπή των συλλογικών διαπραγματεύσεων, οι συνδικαλιστές προειδοποιούν για «κόκκινη γραμμή» – εκτεταμένες διαταραχές στα δρομολόγια σε όλη τη χώρα

Το Βέλγιο ετοιμάζεται να ζήσει μια από τις σοβαρότερες σιδηροδρομικές αναταράξεις των τελευταίων ετών.

Από το βράδυ της Κυριακής 25 Ιανουαρίου έως την αναχώρηση του τελευταίου τρένου την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, οι σιδηροδρομικές μετακινήσεις σε ολόκληρη τη χώρα θα επηρεαστούν από πενθήμερη απεργία που κήρυξαν τα συνδικάτα του κλάδου.

Η κινητοποίηση στρέφεται ευθέως κατά των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων σιδηροδρομικών εταιρειών.

Στην καρδιά της σύγκρουσης βρίσκεται ένα νομοσχέδιο που, σύμφωνα με τα συνδικάτα, αλλάζει ριζικά το εργασιακό τοπίο στη SNCB και την Infrabel. Η πιο εκρηκτική διάταξη αφορά την κατάργηση των μόνιμων θέσεων εργασίας, ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο είχε χτιστεί επί δεκαετίες η εργασιακή ασφάλεια στον βελγικό σιδηρόδρομο. Για τους εργαζόμενους, η πρόβλεψη αυτή δεν αποτελεί απλώς διοικητική μεταρρύθμιση, αλλά απειλή για τη σταθερότητα και την ελκυστικότητα του επαγγέλματος.

Παράλληλα, έντονες αντιδράσεις προκαλούν και οι αλλαγές που σχεδιάζονται στο σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Τα συνδικάτα εκφράζουν φόβους ότι η HR Rail, ο οργανισμός που διαχειρίζεται το προσωπικό τόσο της SNCB όσο και της Infrabel, θα αποκτήσει τη δυνατότητα να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις χωρίς τη συναίνεση τουλάχιστον ενός συνδικάτου. Μια τέτοια εξέλιξη, όπως υποστηρίζουν, αποδυναμώνει τον κοινωνικό διάλογο και μεταφέρει υπερβολική εξουσία στη διοίκηση.

Η απεργία, ωστόσο, δεν αφορά μόνο θεσμικές αλλαγές. Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα δυσαρέσκειας για τις συνθήκες εργασίας και τις σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι η συσσώρευση αλλαγών, χωρίς επαρκή διαβούλευση, υπονομεύει την καθημερινή λειτουργία των σιδηροδρόμων και, τελικά, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για το επιβατικό κοινό, οι συνέπειες θα είναι άμεσες. Η SNCB έχει ανακοινώσει ότι τα δρομολόγια θα εκτελούνται με περιορισμένο πρόγραμμα, το οποίο θα επικαιροποιείται καθημερινά μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της.

Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν συνεχώς τα διαθέσιμα δρομολόγια πριν από κάθε μετακίνηση, καθώς ακυρώσεις και τροποποιήσεις θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Οι διεθνείς σιδηροδρομικές συνδέσεις ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν, προσθέτοντας ακόμη έναν πονοκέφαλο σε ταξιδιώτες και επιχειρήσεις.

Η πενθήμερη απεργία αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δυσκολία εξισορρόπησης ανάμεσα στην ανάγκη εκσυγχρονισμού των δημόσιων μεταφορών και στη διατήρηση ενός σταθερού κοινωνικού συμβολαίου με τους εργαζομένους.

Για την κυβέρνηση, το ζητούμενο είναι ένα πιο ευέλικτο και βιώσιμο σιδηροδρομικό σύστημα. Για τα συνδικάτα, όμως, το κόστος αυτής της μετάβασης φαίνεται να μεταφέρεται δυσανάλογα στους εργαζόμενους.

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν αυτή η σύγκρουση θα οδηγήσει σε ουσιαστικό διάλογο ή αν θα αποτελέσει ακόμη έναν σταθμό σε μια μακρά πορεία κοινωνικών εντάσεων. Προς το παρόν, εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι, για πέντε ημέρες, ο βελγικός σιδηρόδρομος θα κινείται σε ρυθμούς απεργίας – και μαζί του, ολόκληρη η χώρα.