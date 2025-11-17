Το Βέλγιο θα προμηθευτεί αμυντικά drones από λετονική εταιρεία, με στόχο την αναχαίτιση «εχθρικών» μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έχουν εντοπιστεί πρόσφατα στον βελγικό εναέριο χώρο, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία αεροδρομίων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Τέο Φράνκεν, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία στη Ρίγα με την εταιρεία Origin Robotics για την απόκτηση των νέων αμυντικών drones. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία φαίνεται να επιθεωρεί ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο εργοστάσιο της εταιρείας.

Η συμφωνία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την αντιμετώπιση απειλών από drones, συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχει γίνει γνωστό πόσα από τα συστήματα αυτά θα παραδοθούν από την Origin Robotics.

Παράλληλα, το βελγικό υπουργείο Άμυνας σχεδιάζει να επενδύσει σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της άμυνας απέναντι σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, το οποίο θα περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα ραντάρ και τεχνολογίες ηλεκτρονικών παρεμβολών.