Αυξανόμενος αριθμός ανηλίκων εμφανίζεται πλέον στους φακέλους τρομοκρατικών υποθέσεων που σχετίζονται με την τζιχαντιστική ιδεολογία στο Βέλγιο, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Κρατικής Ασφαλείας. Το φαινόμενο εντάθηκε το 2025, ενώ οι υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν ακόμη και ανάμιξη ενός παιδιού 12 ετών σε τέτοιου είδους προπαγάνδα.

Η έκθεση, που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, επισημαίνει ότι η ιδεολογία αυτή εξακολουθεί να ασκεί επιρροή, παρά την πάροδο σχεδόν μιας δεκαετίας από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες το Μάρτιο του 2016, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 32 ανθρώπους. Οι επιθέσεις εκείνες συνδέθηκαν με τον ίδιο πυρήνα που έδρασε και στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2015.

Σύμφωνα με την έκθεση, «η τρομοκρατική απειλή σαλαφιστικής-τζιχαντιστικής έμπνευσης εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη απειλή όσον αφορά την τρομοκρατία» στο Βέλγιο. Η κατηγορία αυτή καλύπτει περίπου το 80% των φακέλων που έχουν συγκροτήσει οι αρχές στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος διαμοιρασμού πληροφοριών για τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία.

Πέρυσι, τα άτομα που εντοπίστηκαν ως καταναλωτές προπαγάνδας οργανώσεων όπως το Ισλαμικό Κράτος και η Αλ-Κάιντα ήταν κυρίως νεαρά — με μέση ηλικία τα 22 έτη — ενώ το νεότερο άτομο ήταν μόλις 12 ετών. Δεν διευκρινίζεται ποια δικαστική εξέλιξη είχε η υπόθεση του συγκεκριμένου παιδιού, το οποίο θεωρήθηκε εν δυνάμει απειλή.

Η επικεφαλής της Κρατικής Ασφαλείας, Φρανσίσκα Μποστέν, δήλωσε στον δημόσιο ραδιοσταθμό RTBF πως «είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ένας φάκελος αφορά ανήλικο» και ότι οι υποθέσεις αυτές παραπέμπονται στις αρμόδιες αρχές, όπως η εισαγγελία ανηλίκων.

Ανησυχία για δράση μικρών ομάδων

Η έκθεση αναφέρει ότι το 2025 αυξήθηκε ο αριθμός των ανηλίκων που εμπλέκονται σε σχέδια βίαιης δράσης, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο των υπόπτων. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις αφορούσαν σχέδια περιορισμένης εμβέλειας ή δύσκολα πραγματοποιήσιμα.

Η Μποστέν υπογράμμισε ότι «σήμερα δεν περιμένουμε πλέον επιθέσεις τόσο οργανωμένες όσο αυτές που γνωρίσαμε το 2016», εκφράζοντας μεγαλύτερη ανησυχία για μεμονωμένες ενέργειες ή για δράση μικρών ομάδων που δραστηριοποιούνται κυρίως διαδικτυακά.