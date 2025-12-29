Τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σε ένοπλη σύγκρουση με μέλη της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος» στην επαρχία Γιάλοβα, στα νότια της Κωνσταντινούπολης, στα παράλια της Θάλασσας του Μαρμαρά. Στη μάχη με τις αστυνομικές δυνάμεις σκοτώθηκαν έξι τζιχαντιστές.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση σε οικία μελών του «Ισλαμικού Κράτους» στη Γιάλοβα, στις 2:00 τα ξημερώματα. «Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους άνοιξαν πυρ. Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα της επίθεσης, τρεις ηρωικοί αστυνομικοί μας έπεσαν νεκροί», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τραυματίστηκαν οκτώ αστυνομικοί και ένας φρουρός, ενώ λόγω της παρουσίας γυναικών και παιδιών στο σπίτι όπου βρίσκονταν οι δράστες, η επιχείρηση διεξήχθη με ιδιαίτερη προσοχή. Οι πέντε γυναίκες και τα έξι παιδιά που βρίσκονταν στο σημείο απομακρύνθηκαν σώα. Οι τρομοκράτες, όπως είπε, ήταν Τούρκοι πολίτες και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 09:40.

Συλλήψεις και δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Γιλμάζ Τουντς, ανακοίνωσε ότι κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν πέντε άτομα. Παράλληλα, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως «θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ενάντια στους αιμοσταγείς δολοφόνους που απειλούν την ειρήνη του έθνους μας και την ασφάλεια του κράτους μας, εντός και εκτός των συνόρων μας, με αποφασιστικότητα, με κάθε τρόπο και χωρίς συμβιβασμούς».

Εκτεταμένες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα

Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν επιχειρήσεις κατά μελών του «Ισλαμικού Κράτους» σε 15 επαρχίες και σε συνολικά 108 διευθύνσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των μέτρων ασφαλείας μετά από σειρά επιθέσεων και απειλών.

Μόνο τον τελευταίο μήνα, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, έχουν συλληφθεί 137 άτομα που φέρονται να συνδέονται με την οργάνωση, ενώ σε άλλα 97 επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα. Οι τουρκικές αρχές δηλώνουν αποφασισμένες να συνεχίσουν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε όλη τη χώρα.