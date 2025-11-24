Το Βέλγιο παραλύει από σήμερα για τρεις ημέρες, καθώς ξεκινά η μεγάλη εθνική απεργία ενάντια στις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης του Μπαρτ Ντε Βεβέρ, τις οποίες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν «κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους». Τρένα ακινητοποιημένα, αεροσκάφη καθηλωμένα και βρεφονηπιακοί σταθμοί κλειστοί συνθέτουν το σκηνικό της κινητοποίησης.

Η δημόσια επιχείρηση σιδηροδρόμων SNCB είχε μειώσει τα δρομολόγιά της ήδη από την Κυριακή. Σήμερα εκτελείται μόλις ένα στα δύο ή στα τρία δρομολόγια, ανάλογα με τη γραμμή, ενώ αναμένεται να παραλύσουν και οι υπόλοιπες δημόσιες συγκοινωνίες. Παράλληλα, επηρεάζονται και τα δρομολόγια Eurostar που συνδέουν τις Βρυξέλλες με το Παρίσι.

Αύριο, η απεργιακή δράση επεκτείνεται σε σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ταχυδρομεία και υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων. Μεγάλο μέρος του συστήματος υγείας θα συμμετάσχει επίσης, ενώ θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις στις δημόσιες μεταφορές.

Η κορύφωση αναμένεται την Τετάρτη, όταν θα ενταχθούν στην απεργία και πολλοί κλάδοι του ιδιωτικού τομέα, εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις διαχειρίστριες εταιρείες, δεν προβλέπονται αναχωρήσεις από τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, στις Βρυξέλλες και το Σαρλερουά. Προβλήματα αναμένονται και στις αφίξεις, καθώς απεργούν τόσο το προσωπικό εδάφους όσο και το προσωπικό ασφαλείας.

Τα μέτρα λιτότητας και οι αντιδράσεις

Ο κεντροδεξιός κυβερνητικός συνασπισμός έχει ανακοινώσει μέτρα λιτότητας με στόχο την εξοικονόμηση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030. Το Βέλγιο, μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλείται να περιορίσει το χρέος και το έλλειμμα, ενώ παράλληλα πρέπει να αυξήσει σημαντικά τις στρατιωτικές δαπάνες στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του NATO.

Η κυβέρνηση Ντε Βεβέρ βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη κοινωνική πίεση και έντονες αντιδράσεις από τα συνδικάτα. Τον Οκτώβριο, περίπου 100.000 πολίτες διαδήλωσαν στις Βρυξέλλες κατά των σχεδιαζόμενων μέτρων, προμηνύοντας το κύμα κινητοποιήσεων που κορυφώνεται αυτές τις ημέρες.