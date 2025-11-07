Το αεροδρόμιο της Λιέγης στο Βέλγιο διέκοψε προσωρινά τις πτήσεις λόγω της εμφάνισης drone, το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία ειδήσεων Belga την Παρασκευή, η οποία επικαλείται την υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας skeyes.

Drones που εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από αεροδρόμια στην πρωτεύουσα Βρυξέλλες και στη Λιέγη, στα ανατολικά της χώρας, ανάγκασαν την Τρίτη την εκτροπή πολλών εισερχόμενων αεροσκαφών και την ακινητοποίηση ορισμένων που επρόκειτο να αναχωρήσουν.

Οι θεάσεις drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις έχουν γίνει συχνό φαινόμενο στο Βέλγιο τις τελευταίες ημέρες και έχουν προκαλέσει σημαντικές διαταραχές σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες.

Αναγκάστηκαν να κλείσουν προσωρινά τα αεροδρόμια σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδίας την Πέμπτη. Ορισμένοι αξιωματούχοι απέδωσαν τα περιστατικά σε «υβριδικό πόλεμο» από τη Ρωσία. Η Μόσχα αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τα περιστατικά.

Η βελγική κυβέρνηση συγκάλεσε έκτακτη συνάντηση των βασικών υπουργών και των αρχηγών των υπηρεσιών ασφαλείας την Πέμπτη για να εξετάσει αυτό που ο υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε ως συντονισμένη επίθεση.

Reuters