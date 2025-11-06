Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας αποφάσισε σήμερα τη λήψη έκτακτων μέτρων, έπειτα από σειρά εισβολών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στον βελγικό εναέριο χώρο, πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κοντά στα αεροδρόμια των Βρυξελλών και της Λιέγης. Τα δύο αεροδρόμια αναγκάστηκαν να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία τους από το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου έως το πρωί της Τετάρτης.

Ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ συγκάλεσε εκτάκτως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, καθώς ο αυξανόμενος αριθμός ύποπτων υπερπτήσεων, αγνώστου προέλευσης, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις αρχές. Οι βελγικές υπηρεσίες ασφαλείας εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής κρατικών παραγόντων.

Μετά τη συνεδρίαση, ο Υπουργός Άμυνας Τέο Φράνκεν ανακοίνωσε ότι το Εθνικό Κέντρο Ασφάλειας Εναέριου Χώρου (NASC) στην αεροπορική βάση Beauvechain θα τεθεί πλήρως σε λειτουργία έως την 1η Ιανουαρίου. Παράλληλα, θα απαγορευτούν οι πτήσεις μη εξουσιοδοτημένων επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από ευαίσθητες περιοχές.

Ο Τ. Φράνκεν ανέφερε ότι θα καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των drones, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως σημείωσε, τα πρόσφατα περιστατικά φαίνεται να αποτελούν συντονισμένη ενέργεια από «επαγγελματίες» με στόχο να «σπείρουν πανικό» και να «αποσταθεροποιήσουν» τη χώρα.

Η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών διακόπηκε δύο φορές το βράδυ της Τρίτης, μετά τον εντοπισμό τριών drones στην περιοχή, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση 40 πτήσεων για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Belga, οι βελγικές υπηρεσίες ασφαλείας θεωρούν πιθανό πίσω από τις εισβολές να βρίσκεται κρατικός παράγοντας, ενδεχομένως η Ρωσία. Τα drones επιχειρούν στο απόλυτο σκοτάδι και έχουν εντοπιστεί πάνω από ευαίσθητες στρατιωτικές τοποθεσίες, όπως το Kleine-Brogel, όπου φυλάσσονται αμερικανικά πυρηνικά όπλα.

Τον Οκτώβριο, άγνωστα drones είχαν εντοπιστεί και πάνω από το στρατόπεδο Elsenborn, κοντά στα γερμανικά σύνορα. Η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δηλώνοντας στη φλαμανδική δημόσια τηλεόραση VRT: «Δεν έχουμε ούτε κίνητρο ούτε συμφέρον για τέτοιες δραστηριότητες».