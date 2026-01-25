Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, μένοντας στο 0-0 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, και δεν εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία του Λεβαδειακού με τον Άρη. Έτσι, η διαφορά με τους Βοιωτούς, που βρίσκονται στην 4η θέση της Stoiximan Super League, παρέμεινε ίδια.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ράφα Μπενίτεθ, μιλώντας στην κάμερα της COSMOTE, τόνισε ότι η ομάδα του δεν είχε καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο δημιούργησε ευκαιρίες και θα μπορούσε να είχε πάρει τη νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

«Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο καλοί, όσο θα έπρεπε. Οι αντίπαλοι προσπαθούσαν πάρα πολύ. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν καλύτεροι. Είχαμε μία πάρα πολύ καλή ευκαιρία, αλλά δυστυχώς δεν πετύχαμε το γκολ. Αλλά από ό,τι φάνηκε αυτό δεν ήταν αρκετό».

Για τη μάχη της πρώτης τετράδας: «Σίγουρα είμαστε ανήσυχοι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Κάθε ματς για μας θα είναι τελικός. Σήμερα είχαμε κάποια προβλήματα, κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν ήταν στο 100% όσον αφορά το κομμάτι της ενέργειας. Είχαμε και τον τραυματισμό του Πέδρο, οπότε είναι και κάποια πράγματα που πρέπει να δούμε πώς θα πάνε. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα παλέψουμε μέχρι τέλους».

Για τα δύο πρόσωπα του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Με βάση την εικόνα του δεύτερου μέρους αξίζαμε να νικήσουμε αυτόν τον αγώνα. Είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες, προσπαθούσαμε, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να πετύχουμε το γκολ και γι’ αυτό έμεινε αυτό το αποτέλεσμα».