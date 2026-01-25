Δύο ακόμα βαθμούς έχασε ο Παναθηναϊκός, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Κάκιστη η εικόνα των Πράσινων στο πρώτο μέρος, αισθητή η βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο, αποχώρησε με πρόβλημα στη γάμπα ο Τσιριβέγια.

Η εξέλιξη του ματς

Στο 3’ ο Ατρόμητος ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μπόκου, ενώ στο 11’ κέρδισε την εσχάτη των ποινών μετά από ανατροπή του Μπάκου από τον Λαφόν. Ο Γάλλος τερματοφύλακας, όμως, στο 13’ κράτησε όρθια την ομάδα του αποκρούοντας το πέναλτι του Μίχορλ. Ο Παναθηναϊκός απείλησε στο 15’ με κεφαλιά του Ίνγκασον, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν νέες στιγμές με τους Τσαντίλα (25’) και Γιουμπιτάνα (36’), πριν χάσουν τεράστια ευκαιρία στο 40’ με τον Μπάκου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ουρόνεν (48’) και ο Τσιριβέγια (50’) δοκίμασαν τα πόδια τους, με τον Λαφόν να επεμβαίνει εκ νέου στο 51’ σε σουτ του Μπάκου. Ο Τετέι είχε δύο καλές στιγμές στο 62’ και στο 71’, ενώ ο Ατρόμητος απείλησε με τον Τσούμπερ στο 69’. Ο Λαφόν μπλόκαρε ακόμη ένα σουτ του Μπάκου στο 79’, ο Σφιντέρσκι απείλησε στο 85’, ενώ στο φινάλε (90’) ο Ζαρουρί με κεφαλιά άγγιξε το γκολ, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Τσακμάκης, Μανσούρ, Μουντές, Ούρονεν, Τσιγγάρας Μουτουσαμί, Μίχορλ (58′ Τσούμπερ), Γιουμπιτάνα (70′ Οζέγκοβιτς), Μπάκου, Τσαντίλας (70′ Τζοβάρας).

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Ίνγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Μπακασέτας, Μπόκος (46′ Σάντσες), Ζαρουρί, Πάντοβιτς (46′ Τσιριβέγια, 81′ Τσέριν), Τεττέη (81′ Σφιντέρσκι).