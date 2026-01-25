Σε διαθεσιμότητα τέθηκε η διευθύντρια του Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία συνελήφθη έπειτα από καταγγελία μητέρας 13χρονου μαθητή ότι την Παρασκευή, την ώρα του μαθήματος φίμωσε με χαρτοταινία το αγόρι.

Η 60χρονη καταδικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία σε φυλάκιση 24 μηνών, εξαγοράσιμη με 10 ευρώ ημερησίως. Άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερη. Η ίδια απολογήθηκε λέγοντας ότι τοποθέτησε η ίδια την ταινία, αλλά ισχυρίστηκε πως όταν επέστρεψε στην τάξη βρήκε τον μαθητή ήδη δεμένο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά παράνομη βία και σωματική βλάβη, ενώ η καταδικασθείσα έχει δικαίωμα έφεσης. Το γεγονός κατήγγειλε η μητέρα του μαθητή, η οποία ενημερώθηκε από την κόρη της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη διευθύντρια υπήρχαν ήδη καταγγελίες από τον Σύλλογο Γονέων για προβληματική συμπεριφορά, είχε ξεκινήσει ΕΔΕ, ενώ παράπονα είχαν εκφράσει κατά καιρούς μαθητές και καθηγητές.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, ανεξάρτητα από τη δικαστική απόφαση, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως τι ακριβώς συνέβη καθώς και αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή αν υπήρξαν και άλλα ζητήματα στο παρελθόν.

Η καταγγελία της μητέρας: «Του έλεγε θα σε κάνω μούμια»

Σύμφωνα με την ΕΡΤ και την καταγγελία που έγινε από τη μητέρα του 13χρονου μαθητή, όλα συνέβησαν όταν η εκπαιδευτικός αρχικά ζήτησε από τη δίδυμη αδελφή του 13χρονου να τοποθετήσει στο στόμα του χαρτοταινία επειδή… έκανε φασαρία και δεν ήθελε να τον ακούει.

«Όταν η κόρη μου αρνήθηκε να το κάνει, πήρε η ίδια μια χαρτοταινία και του έβαλε τρία κομμάτια χαρτοταινίας στο στόμα και έβαλε και έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια», όπως αναφέρει η μητέρα, σημειώνοντας ότι ο ανήλικος έμεινε έτσι για μία ολόκληρη διδακτική ώρα, μέχρι που τον βρήκε η βασική φιλόλογος του σχολείου. Μάλιστα σύμφωνα πάντα με τη μητέρα του 13χρονου, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος η εκπαιδευτικός, η οποία είναι και διευθύντρια του σχολείου, απειλούσε τον γιο της λέγοντας του «θα σε κάνω μούμια».