Από τις 16 Φεβρουαρίου τίθεται σε ισχύ ο νέος εργασιακός νόμος, ο οποίος φέρνει εκτεταμένες αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας. Το πιο αμφιλεγόμενο σημείο αφορά τη δυνατότητα απασχόλησης έως και 13 ώρες ημερησίως, «κατ’ εξαίρεση», με προσαύξηση 40% στην αμοιβή. Οι ρυθμίσεις αυτές, σε συνδυασμό με το νέο ψηφιακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ που ενεργοποιείται την ίδια ημέρα, επιδιώκουν μεγαλύτερη ευελιξία για τις επιχειρήσεις, αλλά προκαλούν ανησυχία στους εργαζομένους σχετικά με τα όρια του χρόνου εργασίας.

Στην πράξη, το 13ωρο θεωρείται σχεδόν υποχρεωτικό για όσους το ζητήσει ο εργοδότης, καθώς η άρνηση πρέπει να αιτιολογηθεί από τον ίδιο τον εργαζόμενο. Η νομοθεσία ορίζει ότι η άρνηση δεν πρέπει να αντίκειται στην αρχή της καλής πίστης, μεταφέροντας έτσι το βάρος της απόδειξης στον εργαζόμενο.

Τετραήμερη εργασία και διευθέτηση χρόνου

Η νέα ρύθμιση εισάγει τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, όχι μόνο για ορισμένες περιόδους. Η διευθέτηση του χρόνου μπορεί να γίνει σε εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια βάση, πάντα με τη συναίνεση των εργαζομένων.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις υποχρεούνται να δηλώνουν στον εργοδότη τις ώρες εργασίας τους, ώστε να αποφεύγονται υπερβάσεις του νόμιμου ορίου.

Εργασία την έκτη ημέρα

Για την εργασία την έκτη ημέρα της εβδομάδας, η υπουργική απόφαση προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενες βάρδιες μπορούν να αξιοποιούν την έκτη ημέρα ως έκτακτη βάρδια, εφόσον δηλώσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Η πρόσθετη απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ ώρες και δεν επιτρέπεται υπερωριακή εργασία την ίδια ημέρα. Οι εργοδότες οφείλουν να καταχωρίζουν τα στοιχεία των εργαζομένων πριν από την έναρξη της βάρδιας στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Αντίστοιχα, επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν συνεχώς αλλά δραστηριοποιούνται από Δευτέρα έως Σάββατο μπορούν να ενεργοποιούν την έκτη ημέρα σε περιπτώσεις απρόβλεπτου αυξημένου φόρτου εργασίας. Η διαδικασία αυτή υπόκειται σε έλεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ και σε αυτή την περίπτωση η απασχόληση δεν μπορεί να ξεπερνά τις οκτώ ώρες.

