Η αιφνιδιαστική κίνηση, όπως εξήγησε ο Γιώργος Κογκαλίδης, συνδέεται άμεσα με τους συνεχόμενους τραυματισμούς του Φρανκ Ντιλικίνα και την καθυστέρηση ένταξης του Μόντε Μόρις, που άφησαν κενό στη γραμμή των γκαρντ.

Ο Τζόσεφ αποκτήθηκε ως άμεσα διαθέσιμη λύση εμπειρίας και σταθερότητας, προκειμένου να καλυφθούν οι αγωνιστικές ανάγκες μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι ισορροπίες στο ρόστερ.

Το προφίλ του Κόρι Τζόσεφ

Ο Κόρι Τζόσεφ είναι Καναδός γκαρντ με 16 χρόνια εμπειρίας στο NBA και 953 συμμετοχές στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Έχει φορέσει τις φανέλες των Σαν Αντόνιο Σπερς, Τορόντο Ράπτορς, Ιντιάνα Πέισερς, Σακραμέντο Κινγκς, Ντιτρόιτ Πίστονς, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και Ορλάντο Μάτζικ, κατακτώντας ένα δαχτυλίδι πρωταθλητή με τους Σπερς το 2014.

Στο παιχνίδι του ξεχωρίζει ως καθαρός οργανωτής. Στο pick and roll προτιμά την πάσα πριν το σουτ, διαχειρίζεται σωστά την κατοχή της μπάλας και διατηρεί χαμηλό αριθμό λαθών, με αναλογία ασίστ/λαθών κοντά στο 3 προς 1. Σκοράρει κυρίως κοντά στο καλάθι με floater και μπορεί να είναι αποτελεσματικός σε καταστάσεις catch and shoot, με ποσοστά τρίποντου άνω του 40% σε κάποιες σεζόν του NBA.

Η άμυνα αποτελεί το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα: δυνατός πάνω στη μπάλα, με χαμηλό κέντρο βάρους, σωστή τοποθέτηση και ικανότητα να περιορίζει τον αντίπαλο γκαρντ χωρίς να ρισκάρει για κλεψίματα. Το στυλ του ταιριάζει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όπου οι χώροι είναι μικρότεροι και η επαφή μεγαλύτερη.

Στον Ολυμπιακό θα λειτουργήσει ως σταθερός «ισορροπιστής» της περιφέρειας, προσφέροντας εμπειρία, βάθος, σταθερότητα στην οργάνωση και άμυνα σε κρίσιμα σημεία των αγώνων, χωρίς να χρειάζεται να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκοράρισμα.

