Με αφορμή την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη την προσεχή Πέμπτη, ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας μέσω των «ΝΕΩΝ» μιλά ανοιχτά για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στον απόηχο της ανοίκειας επίθεσης που δέχθηκε τόσο ο ίδιος, όσο και το Πατριαρχείο, από τη ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απαντά στη Μόσχα, δηλώνοντας πως δεν φοβάται τη ρωσική προπαγάνδα.

Πώς περιγράφει την συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Τι λέει για το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και τον πρόεδρο Ερντογάν.

Τι σκέφτεται για τους χριστιανικούς πληθυσμούς που δοκιμάζονται στη Μέση Ανατολή.

Όλες οι απαντήσεις στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο».