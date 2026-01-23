Ο εκδότης της τοπικής εφημερίδας «Μαγνησία», Αρχιμήδης Καρεκλίδης, δέχθηκε άγρια επίθεση έξω από το σπίτι του στον Βόλο από δύο άγνωστα άτομα.

Άγρια επίθεση δέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο εκδότης της τοπικής εφημερίδας «Μαγνησία», Αρχιμήδης Καρεκλίδης, έξω από το σπίτι του στον Βόλο, από δύο άγνωστα άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες αιφνιδίασαν τον εκδσότη τη στιγμή που στάθμευε το αυτοκίνητό του. Έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες, τον έσπρωξαν, τον έριξαν στο έδαφος και τον χτύπησαν επανειλημμένα με γροθιές στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Αμέσως μετά την επίθεση, οι δύο άνδρες τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αντιδράσεις για την επίθεση

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, «η σοκαριστική αυτή επίθεση αποτελεί πρωτοφανές γεγονός για την ιστορία της πόλης σε βάρος δημοσιογράφου και εκδότη τοπικής εφημερίδας, πράγμα που θα πρέπει να προβληματίσει και να κινητοποιήσει όλους τους θεσμικούς φορείς, που ενδιαφέρονται για την ελευθερία του Τύπου».

Το ίδιο μέσο σημειώνει επίσης πως «πρόκειται ξεκάθαρα για προσπάθεια εκφοβισμού και φίμωσης της δημοσιογραφίας, που ασκεί με συνέπεια εδώ και πολλά χρόνια στην πόλη του Βόλου ο Όμιλος Καρεκλίδη, ο οποίος και θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, παρά τους τραμπουκισμούς και τα όποια κίνητρα και σχέδια απεργάζονται κάποιοι για τον τρόπο που ασκείται το λειτούργημα της δημοσιογραφίας στον Βόλο».

Έρευνες της αστυνομίας

Μετά την επίθεση, ο κ. Καρεκλίδης ειδοποίησε την Άμεση Δράση, ώστε να καταγραφεί το περιστατικό και να ξεκινήσει η αναζήτηση των δραστών, οι οποίοι παραμένουν ασύλληπτοι.

Στη συνέχεια, μετέβη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Βόλου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, καθώς τα τραύματα που υπέστη ήταν σοβαρά.

Εντός της ημέρας, ο εκδότης της «Μαγνησίας», συνοδευόμενος από τον συνήγορό του Νίκο Μόσχο, αναμένεται να υποβάλει μήνυση κατ’ αγνώστων, προκειμένου οι υπαίτιοι της επίθεσης να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.