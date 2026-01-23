Ο Ντάλος Ποκόρνικ, 33 ετών από το Τορόντο, κατηγορείται για απάτη με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, καθώς φέρεται να προσποιείτο τον πιλότο προκειμένου να αποκτήσει δωρεάν εισιτήρια από τρεις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ για τέσσερα χρόνια.

Η υπόθεση που ανακοίνωσαν οι Αρχές στη Χαβάη έχει συγκριθεί με την ταινία Catch Me If You Can, λόγω της μεθοδικότητας και της διάρκειας του ψεύτικου ρόλου που υποδυόταν ο κατηγορούμενος.

Οι αεροπορικές εταιρείες συνήθως προσφέρουν δωρεάν εισιτήρια σε προσωπικό τους και σε εργαζόμενους ανταγωνιστικών εταιρειών, για να διασφαλίσουν τη μετακίνηση του προσωπικού

Ένας άνδρας από το Τορόντο φέρεται να παρίστανε για χρόνια τον πιλότο, εξαπατώντας αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να εξασφαλίζει εκατοντάδες δωρεάν πτήσεις, σύμφωνα με τις κατηγορίες των εισαγγελικών αρχών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συγκρίσεις με την κινηματογραφική ταινία Catch Me If You Can.

Οι αρχές της Χαβάης ανακοίνωσαν ότι ο 33χρονος Ντάλας Ποκόρνικ κατηγορείται για απάτη μέσω διαδικτύου, καθώς φέρεται να εξαπάτησε τρεις μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, εξασφαλίζοντας δωρεάν εισιτήρια μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Οι αεροπορικές εταιρείες συνήθως προσφέρουν εισιτήρια αναμονής σε δικό τους προσωπικό ή σε εργαζομένους ανταγωνιστικών εταιρειών, ώστε να διευκολύνεται η μετακίνησή τους ανά τον κόσμο.

Η απάτη και η ταυτότητα του «πιλότου»

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Ποκόρνικ εργάστηκε ως συνοδός πτήσης σε αεροπορική εταιρεία με έδρα το Τορόντο από το 2017 έως το 2019. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να χρησιμοποίησε την υπηρεσιακή του ταυτότητα για να αποκτήσει εισιτήρια, «τα οποία γνώριζε ότι ήταν πλαστά τη στιγμή που τα παρουσίαζε».

Η μοναδική αεροπορική εταιρεία με έδρα το Τορόντο, η Porter, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως είναι «ανίκανη να επαληθεύσει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την υπόθεση».

Σε μία περίπτωση, ο Ποκόρνικ φέρεται να ζήτησε θέση στο πιλοτήριο – το λεγόμενο jumpseat – που προορίζεται αποκλειστικά για εν ενεργεία πιλότους. Ο κατηγορούμενος δεν διέθετε άδεια χειριστή, ενώ οι ομοσπονδιακοί κανονισμοί απαγορεύουν τη χρήση αυτών των θέσεων για ταξίδια αναψυχής.

Τα κενά ασφαλείας και η έρευνα

Δεν είναι σαφές πώς ο Ποκόρνικ κατάφερε να πείσει τις αεροπορικές εταιρείες ότι εξακολουθούσε να εργάζεται στη βιομηχανία, χρόνια μετά την αποχώρησή του. Συνήθως, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν κάρτες που συνδέονται με βάση δεδομένων και επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους μέσω φωτογραφίας και κρατικής ταυτότητας.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν πηγές από μεγάλη καναδική αεροπορική εταιρεία, οι κανόνες είναι πιο χαλαροί όταν κάποιος δηλώνει εργαζόμενος αεροπορικής και ταξιδεύει για προσωπικούς λόγους.

Σύλληψη και πιθανές ποινές

Ο Ποκόρνικ κατηγορήθηκε στις 2 Οκτωβρίου, συνελήφθη στον Παναμά και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι η υπόθεση διερευνάται από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και την Υπηρεσία Μαρσάλ των ΗΠΑ.

Εάν κριθεί ένοχος, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών και πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τα 250.000 δολάρια ΗΠΑ.

Πηγή: Guardian