Ο Φίλιπ Γιανγκ, πρώην δημοτικός σύμβουλος στη Βρετανία, δήλωσε ένοχος σε 48 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 11 κατηγορίες βιασμού και 11 κατηγορίες χορήγησης ουσίας με σκοπό τη νάρκωση και τη σεξουαλική συνεύρεση.

Τα εγκλήματα διεπράχθησαν το διάστημα 2010-2023, σε βάρος της πρώην συζύγου του Τζόαν Γιανγκ, η οποία παραιτήθηκε από το δικαίωμα μη δημοσιοποίησης της ταυτότητάς της.

Η δήλωση ενοχής έγινε ενώπιον του δικαστηρίου του Ουίντσεστερ, στη νότια Αγγλία.

Πρώην δημοτικός σύμβουλος στη Βρετανία παραδέχθηκε την ενοχή του σε σχεδόν 50 κατηγορίες, ανάμεσά τους για νάρκωση και βιασμό της πρώην συζύγου του επί περισσότερο από δέκα χρόνια.

Ο 49χρονος Φίλιπ Γιανγκ ομολόγησε 48 εγκλήματα που διέπραξε μεταξύ 2010 και 2023 εις βάρος της πρώην συζύγου του, Τζόαν Γιανγκ. Η ίδια, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, παραιτήθηκε του δικαιώματός της να παραμείνει ανώνυμη, επιλέγοντας τη δημοσιοποίηση της ταυτότητάς της.

Κατά τη διαδικασία στο δικαστήριο του Ουίντσεστερ, στη νότια Αγγλία, ο Γιανγκ παραδέχθηκε έντεκα κατηγορίες βιασμού, έντεκα για χορήγηση ουσιών με σκοπό τη νάρκωση και τη σεξουαλική συνεύρεση, καθώς και έντεκα για σεξουαλική επίθεση.

Επιπλέον, δήλωσε ένοχος σε 14 κατηγορίες ηδονοβλεψίας, μεταξύ αυτών μία που αφορά τη βιντεοσκόπηση της πρώην συζύγου του σε τουλάχιστον «200 περιπτώσεις» την περίοδο 2010-2024.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε επίσης ότι δημοσίευσε άσεμνο υλικό, αναρτώντας φωτογραφίες της γυναίκας του σε τουλάχιστον «500 περιπτώσεις».

Τέσσερις ακόμη άνδρες δήλωσαν αθώοι για κατηγορίες που σχετίζονται με μη συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα με την Τζόαν Γιανγκ.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.