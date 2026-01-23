Ιστορία γράφει το ελληνικό ποδόσφαιρο στο ranking της UEFA βάζοντας τις βάσεις για κατακτήσεις νέων κορυφών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο στο άμεσο μέλλον.

Για πρώτη φορά η Ελλάδα σπάει το φράγμα των 10.000 βαθμών σε τρεις συνεχόμενες σεζόν, ενώ με τις επιδόσεις των εκπροσώπων μας στα φετινά Κύπελλα Ευρώπης είναι πολύ πιθανό να καταρριφθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το ρεκόρ συγκομιδής βαθμών!

Μέχρι το 2023 η καλύτερη επίδοση της χώρας μας ήταν οι 11.250 από τη σεζόν 2001/02. Η απίστευτη πορεία του Ολυμπιακού το 2024 με την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ βοήθησε την Ελλάδα να σπάσει το ρεκόρ συγκεντρώνοντας 11.400 βαθμούς. Πέρυσι ο πήχης ανέβηκε ακόμα περισσότερο, στους 12.687 βαθμούς.

Πριν ακόμα ολοκληρωθούν οι φετινές league phases σε Τσάμπιονς Λιγκ και Γιουρόπα Λιγκ η Ελλάδα ξεπέρασε ξανά τους 10.000 βαθμούς (10.650), ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία της έφτασε τους 44.862 βαθμούς σε σύνολο πενταετίας.

Η τελευταία τριετία στα Κύπελλα Ευρώπης είναι η καλύτερη ιστορικά που όμως θα εξαργυρωθεί μετά από δύο χρόνια. Αιτία, το ποδοσφαιρικό «έγκλημα» που συντελέστηκε τη σεζόν 2022/23, όταν η χώρα μας συγκέντρωσε μόλις 2.125 βαθμούς, λιγότερους απ’ ότι τα Νησιά Φερόε, η Αρμενία, η Λιθουανία, η Μάλτα, το Κόσοβο και η Ισλανδία, εκείνη τη χρονιά.

Αυτούς τους 2.125 βαθμοί θα τους κουβαλάμε μέχρι και την επόμενη σεζόν, και αποτελούν την κύρια αιτία που η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 11η θέση αντί της 9ης στο ranking της UEFA που θα έστελνε απευθείας τον πρωταθλητή στη league phase του Τσάμπιονς Λιγκ και τον δεύτερο στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Για να γίνει αντιληπτό το βάρος του «εγκλήματος» αρκεί να αναφέρουμε πως αν ολοκληρώνονταν σήμερα τα Κύπελλα Ευρώπης η προσπάθεια της Ελλάδα την επόμενη σεζόν θα ξεκινούσε από τη 12η θέση της βαθμολογίας της UEFA.

Για τη μεθεπόμενη σεζόν 2027/28, όταν πια δεν θα υπολογίζονται οι 2.125 βαθμοί, η Ελλάδα θα εκκινούσε από την 8η θέση, αφήνοντας πίσω της χώρες όπως η Ολλανδία και η Τουρκία. Εγκλημα και τιμωρία.